Ґаджет розроблений в рамках третього хакатону Xiaomi. Це внутрішнє змагання на якому інженери компанії вигадують та втілюють перспективні концепти в життя. Нова платформа має не аби яку перспективу, адже вона може стати зручною альтернативою голосовим командам.

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Як все це працює

MiGu працює у парі зі смартфоном, підключаючись до нього через Bluetooth. Коли користувач одягає пов'язку, масив із трьох датчиків починає відстежувати його мозкову активність, транслюючи дані на смартфон. Останній розшифровує та інтерпретує сигнали, передаючи команди на пристрої домашньої екосистеми.

Сценаріїв застосування у нового гаджета на практиці – безліч. Наприклад, власнику MiGu достатньо лише подумати про те, що йому спекотно, щоб система відправила команду на кондиціонер і знизила температуру на кілька градусів.

Або якщо користувач захоче випити кави, він зможе передати відповідну команду кавовій машині, не встаючи з дивана. У перспективі технологія дозволить виконувати безліч дій по дому, пов'язаних з електронікою, просто думаючи про них.



MiGu Xiaomi Headband / Скриншот з відео

Наразі чималі розміри пов'язки можуть відштовхнути від пристрою, однак це точно тимчасове рішення і такий пристрій, якщо він все ж вийде на ринок, точно виглядатиме компактно й красиво.

Крім управління розумним будинком, Xiaomi також розглядає можливість використовувати MiGu для підтримки водіїв. Якщо ґаджет помітить, що користувач, який керує автомобілем, занадто напружений або втрачає концентрацію, він надішле відповідне попередження із закликом сфокусуватися або зробити зупинку. Таким чином Xiaomi хоче зробити керування транспортом більш безпечним.

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Коли пристрій з'явиться на ринку

MiGu Xiaomi Headband не є комерційним продуктом. Це навіть не можна назвати робочим прототипом, який компанія готує до релізу. Проєкти, що розробляються на онлайн-хакатоні, створюються для перевірки концепцій та внутрішніх тестувань. Чи витримає їх MiGu – поки що не ясно, однак з огляду на перспективи використання такого пристрою – все можливо.