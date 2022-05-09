Зображення в патентній заявці свідчать про те, що користувачі в результаті зможуть отримати такий собі аналог ноутбука з дисплеєм, який від'єднується від клавіатури. Зручне рішення, яке багато кому точно сподобається.

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Загалом ідея клавіатури для iPad не нова, але раніше усі аксесуари Apple під назвою Magic Keyboard мали вигляд своєрідного чохла. Новий же дизайн пропонує жорстку клавіатуру з якою ґаджет більше нагадує ноутбук.



Патентні зображення клавіатури від Apple / Фото Apple

На ескізі видно підключену до iPad базу. Вона приблизно така ж, як і у пристроїв Microsoft Surface. Ґаджет оснащений електромеханічними клавішами та великим тачпадом, характерним для MacBook. Судячи з опису патенту, модель може мати слот для стилуса і невеликий сенсорний дисплей, аналогічний Touch Bar.



Передбачено кріплення для iPencil / Фото Apple

Клавіатури зі схожими характеристиками, але без Touch Bar вже можна придбати у сторонніх виробників типу Logitech. У комбінації з iPad OS планшети Apple вже сьогодні дуже впевнено здатні замінювати ноутбуки.

Зміни інтерфейсу

На зображенні видно і елементи інтерфейсу на кшталт вікон у стилі macOS – втім, саме програмне забезпечення в заявці не описується. Хоча Apple ніколи не згадувала про намір інтеграції macOS із планшетами, саме відділення iPadOS від iOS показує поступовий рух у цьому напрямку. Спеціальний варіант операційної системи для планшетів переживає вже четверте втілення.



Інтерфейс майбутніх версій iPad OS більше нагадуватиме iOS / Фото Apple

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Варто зазначити, що інші патенти Apple демонструють великі плани компанії. Так, універсальний порт передбачає підключення як клавіатури, так і інших аксесуарів самої Apple і сторонніх виробників – наприклад, камер і мікрофонів і навіть, судячи з опису, додаткового дисплея.

Та не варто забувати і про те, що Apple, як і низка інших компаній, часто патентує рішення, які у майбутньому так і не з'являються на ринку залишаючись лише на папері у вигляді ескізів.

Доречі, нещодавно запрацював сервіс Apple Self-Repair розроблений для того, щоб допомогти користувачам усунути поломки в iPhone самотужки. Однак користувачі розкритикували його наголосивши на високій ціні деталей.