Президент США Джо Байден висунув кандидатуру колишнього сенатора від демократичної партії Білла Нельсона на адміністратора NASA. Якщо Сенат підтвердить рішення президента, Нельсон займеться розвитком космічної галузі країни і очолить повернення США на Місяць.

На посту глави NASA Нельсон змінить Джима Брайденстайна, призначеного попереднім президентом Дональдом Трампом. Брайденстайн відомий у першу чергу як людина, яка дала початок програмі Artemis, метою якої є висадка людини на Місяць до 2024 року.

Цікаво NASA приступила до створення інтернету на Місяці

Виконуючий обов'язки адміністратора NASA Стів Юрчек опублікував заяву після номінації Байденом Біла Нельсона на посаду 14-го адміністратора NASA.

Я радий, що президент Байден призначив колишнього сенатора США Білла Нельсона очолити наше агентство. Білл має перевірену історію підтримки нашої роботи тут, у NASA, і допоміг просунути позиції Америки у дослідженні людини, науці, аеронавтиці та технологіях. Хоча Сенат повинен підтвердити номінацію, я з нетерпінням чекаю на продовження співпраці з Біллом та адміністрацією Байдена-Харріса для виконання багатьох критичних місій NASA у найближчі роки,

– зазначив Юрчек

Рішення Байдена про призначення Нельсона главою NASA було прийнято майже через два місяці після вступу в президентську посаду. Новину широко не афішували, що не дивно, оскільки США в основному мовчить про зміни у сфері космічної політики.

Співробітники Сенату й NASA отримали підтвердження призначення Нельсона тільки на цьому тижні, хоча чутки про це ходили близько місяця. Крім того, джерела стверджують, що колишній астронавт Пем Мелрой може стати заступником Білла Нельсона.

Політичне минуле Нельсона

Нельсон представляв Флориду у Палаті представників США в 1970-х роках, а також відстоював інтереси NASA під час свого перебування у Конгресі. Крім того, він став другим чинним членом Конгресу США, який полетів у космос. У складі команди космічного корабля "Колумбія" в 1986 році він виконував обов'язки фахівця з корисного навантаження.

Варто зазначити, що хоч кандидатуру Нельсона повинен підтвердити Сенат, його вже можна вважати повноцінним 14-м адміністратором NASA