Фінська установка може за одну годину переробити до 10 тисяч літрів води. Вся система є екологічно чистою, не використовує акумулятори або хімікати, а експлуатаційні витрати близькі до нуля. Це є великою перевагою, адже інші системи опріснення не тільки обходиться дорого, але і часто шкодить навколишньому середовищу.

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Що відомо

За проєкт відповідає компанія Solar Water Solutions. Вона вже давно поставляє подібні установки в Кенію. Сьогодні їх уже 200. Проте всі вони мають меншу потужність – від 4 до 7 тисяч літрів за годину.

Нова ж установка, виготовлена за підтримки кліматичного фонду FM, пропонує новий підхід до опріснення.

В основі технології лежить вдосконалений метод зворотного осмосу.

Молекули води проходять через напівпроникні мембрани в циліндричних резервуарах з адаптивними сопловими клапанами, а зовнішній тиск забезпечується енергією від сонячних елементів.

Ми можемо революціонізувати підхід до доступної та безпечної води в сільській місцевості Кенії. Цей проєкт знаменує прорив в інфраструктурі водопостачання на базі сонячної енергії,

– каже Антті Похьола, генеральний директор Solar Water Solutions.

Технологія має й свої мінуси. З огляду на те, що працює вона на сонячних панелях і не має батарей, опріснювач не працює в темний час доби. Крім того, він продукує відходи у вигляді солі. Поки що їх не навчилися грамотно утилізувати, а тому відправляють назад в океан.

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Якщо новий варіант опріснювача гарно покаже себе, аналогічні установки, ймовірно, будуть і далі поширювати не лише у Кенії, а й до інших регіонів, які страждають від нестачі прісної води, але при цьому мають вихід до моря чи океану.