США озброюється: флот країни будує есмінець нового покоління

У Сполучених Штатах розпочали нову програму, яка має на меті створення есмінця нового покоління, який стане основою військово-морського флоту в середині XXI століття. Нові кораблі замінять не лише есмінці, а й ракетні крейсери США.
Есмінцю попередньо дали назву DDG (X). Згідно з планом, він має замінити на службі ракетні крейсери типу Ticonderoga та есмінці типу Arleigh Burke. Очікується, що перший військовий корабель нового типу буде спущений на воду у 2028 році. На службу DDG (X) має поступити у 2032 році.
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Ракетний крейсер типу Ticonderoga / Фото Popular Mechanics
Що відомо про DDG (X)
Оскільки офіс команди розробників відкрили на початку червня 2021 року, то й інформації щодо новітньої розробки поки дуже мало.
- Головною задачею DDG (X) стане захист авіаносців, які є головною ударною силою флоту США.
- Про те, як саме буде виглядати есмінець говорити рано. Ймовірно, він віддалено буде нагадувати есмінець Zumwalt. В мережі є концепт-арти DDG (X), але вони датуються початком 2000-х років.
- Спеціалісти вважають, що новітній есмінець буде мати на озброєнні лазерну зброю. Мова йде про бойові установки з можливістю регулювати потужність лазерного променя. Їхня задача полягатиме у засліплюванні ракет та дронів. Можливо, лазер зможе збивати цілі.
- DDG (X) матиме на озброєнні пушку калібром 12,7 сантиметра.
- Раніше ми писали про нові американські гіперзвукові ракети. Припускалося, що їх можуть використовувати на есмінцях майбутнього. Спеціалісти впевнені, що так і буде – DDG (X), ймовірно, матиме близько 100 ракетних шахт. Та які саме гіперзвукові ракети будуть розташовані в ракетних шахтах DDG (X) – невідомо. Існує декілька варіантів: Common Hypersonic Glide Body, Mid-Range Capability або й Long Range Hypersonic Weapon, якщо ракети адаптують для використання на флоті. Наприклад, очікується, що Common Hypersonic Glide Body будуть встановлені на есмінцях Zumwalt, що зробить їх першими кораблями з гіперзвуковою зброєю на борту.
Концепт-арти DDG (X) / Фото Popular Mechanics