США озброюється: флот країни будує есмінець нового покоління

У Сполучених Штатах розпочали нову програму, яка має на меті створення есмінця нового покоління, який стане основою військово-морського флоту в середині XXI століття. Нові кораблі замінять не лише есмінці, а й ракетні крейсери США.

Есмінцю попередньо дали назву DDG (X). Згідно з планом, він має замінити на службі ракетні крейсери типу Ticonderoga та есмінці типу Arleigh Burke. Очікується, що перший військовий корабель нового типу буде спущений на воду у 2028 році. На службу DDG (X) має поступити у 2032 році.

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Ракетний крейсер типу Ticonderoga / Фото Popular Mechanics

Що відомо про DDG (X)

Оскільки офіс команди розробників відкрили на початку червня 2021 року, то й інформації щодо новітньої розробки поки дуже мало.

Головною задачею DDG (X) стане захист авіаносців, які є головною ударною силою флоту США.

Про те, як саме буде виглядати есмінець говорити рано. Ймовірно, він віддалено буде нагадувати есмінець Zumwalt. В мережі є концепт-арти DDG (X), але вони датуються початком 2000-х років.

Спеціалісти вважають, що новітній есмінець буде мати на озброєнні лазерну зброю. Мова йде про бойові установки з можливістю регулювати потужність лазерного променя. Їхня задача полягатиме у засліплюванні ракет та дронів. Можливо, лазер зможе збивати цілі.

DDG (X) матиме на озброєнні пушку калібром 12,7 сантиметра.

Раніше ми писали про нові американські гіперзвукові ракети. Припускалося, що їх можуть використовувати на есмінцях майбутнього. Спеціалісти впевнені, що так і буде – DDG (X), ймовірно, матиме близько 100 ракетних шахт. Та які саме гіперзвукові ракети будуть розташовані в ракетних шахтах DDG (X) – невідомо. Існує декілька варіантів: Common Hypersonic Glide Body, Mid-Range Capability або й Long Range Hypersonic Weapon, якщо ракети адаптують для використання на флоті. Наприклад, очікується, що Common Hypersonic Glide Body будуть встановлені на есмінцях Zumwalt, що зробить їх першими кораблями з гіперзвуковою зброєю на борту. ​



Концепт-арти DDG (X) / Фото Popular Mechanics