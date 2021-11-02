Новітня технологія "рентгенівського" зору обіцяє революцію у галузі автономних автомобілів

Автоматизовані технології розвиваються швидкими темпами. Не залишається в стороні й автомобільна галузь, яка покликана забезпечити надійні автопілоти для транспорту. Це дозволить машинам їздити без втручання людини.

Автопілоти сучасних автомобілів ще не досить розвинуті. Не так давно вони почали використовуватися та ще далекі від ідеалу. Окремі труднощі становлять перепони для "зору" машин. Може, наприклад, виникнути ситуація, коли штучний інтелект автомобіля не встигає зреагувати, на людину, яка зненацька вибігла з-за другого автомобіля або кута будинку. Новітня технологія "рентгенівського" зору допоможе позбутися таких проблем.

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Новітня технологія для автоматизованого пересування транспорту: дивитись відео

Бачити крізь предмети

Проєкт iMOVE Cooperative Research Center фінансується Сіднейським університетом, Австралія, та австралійською компанією Cohda Wireless, яка забезпечує новітні рішення для транспортних засобів.

Розроблена австралійськими спеціалістами технологія базується на обміні інформацією між пристроями, які мають бути вбудовані повсюдно. Таким чином транспортні засоби отримують дані від інших автомобілів чи пристроїв, які вбудовані, наприклад, у світлофори. Інформація швидко опрацьовується й штучний розум отримує розуміння того, що відбувається у "сліпих плямах", куди камери автомобіля не мають доступу.

Проєкт розробляється та тестується вже протягом трьох років. За цей час були отримані позитивні результати: наприклад, автомобіль, обладнаний відповідною системою, "бачить" велосипедиста чи автомобіль за рогом вулиці. Таке "знання" уже убезпечить автомобіль від випадкового наїзду на людину.

Поки немає ясності, чи буде така технологія використовуватися повсюдно, адже воно доволі громіздка та потребує масового підключення та встановлення датчиків, які передаватимуть інформацію. Також необхідні окремі кооперації з автомобілевиробниками, які муситимуть інтегрувати технологію "колективного сприйняття" (collective perception, CP) у свої машини.

Тому цілком ймовірно, що спочатку проєкт буде мати локальний характер й використовуватиметься в одному місті. Якщо він себе зарекомендує, то може отримати поширення в інших містах та країнах.