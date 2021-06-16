Вчені Австралійського національного університету (ANU) розробили новий тип технології нічного бачення, яка є першою у своєму роді. Інновація являє собою ультратонку плівку, яку можна наносити безпосередньо на окуляри. Вона працює, як фільтр та дозволить бачити об'єкти у повній темноті.

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Плівка під мікроскопом / Фото New Atlas

Детальніше про новітню розробку

Плівка базується на нанокристалічній технології, над якою команда австралійських вчених працювали протягом кількох років. Крихітні частинки, які в сотні разів тонші людської волосини, працюють, перетворюючи інфрачервоне випромінювання у фотони вищих енергій у видимому спектрі.

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Ми зробили невидиме видимим. Наша технологія здатна вловлювати інфрачервоне світло, зазвичай невидиме людському оку, й перетворювати його у зображення, яке люди можуть чітко бачити. Навіть, якщо воно на відстані,

– ділиться думками керівник групи вчених доктор Росіо Камачо-Моралес.

Моралес стверджує, що плівка не потребуватиме джерела живлення. Необхідний буде лише випромінювач інфрачервоного світла, подібного тим, які використовуються на пристроях нічого бачення. Такий випромінювач легко можна вбудувати в окуляри.

Також науковиця говорить, що технологія дешева та проста в масовому виробництві. Це зробить її доступною для пересічних людей.

Ймовірно, що першими, хто буквально візьме технологію на озброєння, стануть військові. Наноплівка здатна замінити у використанні громіздкі прилади нічного бачення, які використовують у 2021 році більшість армій у світі.