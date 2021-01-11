На платформі колективного фінансування Xiaomni Youpin представлено портативний пристрій для лазерної терапії риніту – синдрому запалення слизової оболонки носа. Інфекційний риніт викликається мікробами та вірусами, а розвитку захворювання сприяє переохолодження і брудне повітря.

За офіційною інформацією, пристрій для лазерної терапії риніту може забезпечувати розширення кровоносних судин, ґаджет покращує кровообіг і сприяє одужанню, випускаючи лазерне світло з довжиною хвилі 650 нм. Пристрій підвищує здатність організму чинити опір хворобі і знімає набряк слизової оболонки носа, повідомляє iGeekPhone.

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Важлива інформація про ґаджет

Портативний лазерний терапевтичний прилад для лікування риніту сертифікований як медичне обладнання другого класу, його можуть використовувати діти й дорослі, курс лікування становить до 15 днів. Конструкція пристрою така, що він не заважає під час розмов, прийому їжі і виконанні інших звичних справ.



Ґаджет зручно кріпиться на обличчі та не заважає під час спілкування чи прийому їжі

Прилад оснащений 5 змінними силіконовими насадками для носа, тому його можуть використовувати кілька осіб, уникаючи ризику перехресного зараження. Ємність акумулятора становить 1000 мА/год, пристрій може працювати протягом 11 годин, а повна зарядка займає 1,5 години.

Ціна

Вартість пристрою становить 45 доларів (1 274 гривні).