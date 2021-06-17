Щоденне користування велосипедом означає, що його регулярно потрібно технічно обслуговувати та ремонтувати. Проблема в тому, як отримати необхідні інструменти та в цей самий момент не носити з собою зайву вагу. Мультитул для велосипедистів BikePal має набір, що складається з 23 інструментів. Він маленький та зручний для носіння у кишені.

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Гаджет розроблений для розв'язання найпоширеніших проблем ремонту та обслуговування велосипедів, включаючи ремонт шин та спиць, обслуговування ланцюга, регулювання керма, затяжку ослаблених болтів та гвинтів і тому подібних проблем велосипедистів.

Разючий набір інструментів для ремонту велосипедів складається і розкладається, як швейцарський ніж. У набір інструментів входять:

Набір торцевих головок з плоскими магнітними викрутками.

Хрестоподібні викрутки.

Різні шестигранні ключі.

Інструментами для шин.

Ланцюговий різак та інші.

Розміри BikePal складають 90*49*19 міліметрів. Вага гаджету 208 грамів. Зроблений мультитул з нержавіючої сталі.