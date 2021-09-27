2 червня 2021 року було офіційно представлено оновлення HarmonyOS 2 для понад 100 пристроїв, зокрема смартфонів і планшетів. Відтоді операційна система була встановлена рекордну кількість разів.

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За тиждень із моменту запуску її встановили 10 мільйонів користувачів, а станом на 8 липня база користувачів HarmonyOS 2 сягнула 30 мільйонів осіб. У вересні, після 3 місяців від моменту запуску, HarmonyOS 2 встановили вже понад 100 мільйонів користувачів. Це рекордний для галузі показник встановлення мобільної операційної системи за такий короткий проміжок часу.

HarmonyOS – провідна операційна система для розумних пристроїв. Вона дозволяє підключати між собою різні типи пристроїв і забезпечує плавну взаємодію між ними. Ви можете під’єднати й використовувати різні гаджети, просто перетягуючи значок пристроїв на панелі управління.

Можливості HarmonyOS 2

Користувачі можуть налаштувати і персоналізувати свій домашній екран завдяки віджетам різних розмірів. Ці віджети також дають змогу автоматично підключатися до різних сервісів, зокрема новин та календаря, не відкриваючи відповідні додатки.

HarmonyOS 2 має поліпшену продуктивність, забезпечуючи користувачам тривалі ігрові сесії і можливість швидко повернутися до конкретного моменту гри після перегляду інших додатків. Ці нові функції забезпечують просту та надійну взаємодію між пристроями в епоху всеосяжного інтернету, що відповідає стратегії Huawei Seamless AI Life.

Нові пристрої Huawei

Компанія також представила нові продукти, серед яких принтер Huawei PixLab X1 на базі HarmonyOS. Це важливий елемент серії продуктів Huawei для розумного офісу, що підтримує провідну технологію друкування. Користувачі можуть підключити принтер до пристроїв Huawei у pop-up-вікнах через Bluetooth, зокрема до смартфонів, планшетів або ПК. Підключення займає всього 20 секунд. PixLab X1 забезпечує простий та ефективний досвід друкування та підтримує інтелектуальну функцію бездротового друку Tap to Print.

Під час розробки HarmonyOS 2 Huawei зробила значні внески в науково-дослідну діяльність, аби задовольнити різні потреби користувачів. Завдяки цьому компанія змогла адаптувати операційну систему до майже 100 різних гаджетів на один квартал раніше запланованого терміну. Це дозволить ще більшій кількості старих моделей пристроїв Huawei підтримувати інноваційні функції та забезпечувати кращий користувацький досвід завдяки HarmonyOS 2.

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Успіхи HarmonyOS 2

HarmonyOS отримала популярність не лише серед користувачів, а й серед розробників та партнерів, котрі долучаються до екосистеми Huawei. Наразі кількість розробників HarmonyOS становить 1,3 мільйона, що у 10 разів більше порівняно з минулим роком.

Понад 1 000 постачальників обладнання, зокрема Midea та Joyoung, застосовують HarmonyOS Connect. Це дозволяє забезпечити зручніший користувацький досвід, простіше підключення та взаємодію між пристроями, а також застосовувати віджети і спільно використовувати апаратні можливості. Провідні платформи, серед яких JD.com, Youku і Sina News, розробили зручні й доступні додатки на базі HarmonyOS із високим рівнем утримання та активності користувачів.

Huawei продовжуватиме розвивати проєкт OpenHarmony з відкритим вихідним кодом для покращення і зростання системи. Це дозволить розробникам із різних сфер створювати операційні системи нового покоління на базі OpenHarmony, що сприятиме подальшій диджиталізації та інтелектуалізації галузей.