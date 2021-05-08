Зразок нового чипа був виготовлений у дослідницькій лабораторії компанії в місті Олбані, США. Повідомляється, що його площа 150 мм2. Щільність транзисторів становить 333 мільйони на квадратний міліметр. На жаль, інші характеристики чипа не уточнюються, але прогнози дуже втішні.

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Що відомо

IBM порівняла свою новинку з 7-нанометровими чипами. За її словами, вона володіє на 75 відсотків вищою продуктивністю при тому ж рівні споживання енергії. А при однаковому рівні продуктивності споживання енергії у нового чіпа виявиться на 45 відсотків нижчим.

У IBM прогнозують, що перехід на 2-нанометровий техпроцес при виробництві процесорів для смартфонів дозволить збільшити час їхньої автономної роботи від батареї до чотирьох діб .

. Використання для серверного сегмента дозволить знизити загальний рівень енергоспоживання датацентрів, а також позитивно позначиться на навколишньому середовищі за рахунок зменшення вуглецевого сліду.

Крім того, нові мікросхеми прискорять час обробки даних системами автоматичного управління автомобілями, що істотно поліпшить цю технологію.

У IBM готові поки тільки тестові зразки нових чипів. Згідно з планами, масове виробництво буде запущено до кінця 2024 року. Поки що жодна інша компанія у світі не має своїх чипів, виготовлених за 2-нанометровим техпроцесом.