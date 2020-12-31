Необхідність використання камери всередині салону автомобіля для стеження за водієм висловлювали багато розробників систем автоматизації процесу водіння. Tesla таку камеру передбачила спочатку в Model 3 і Model Y. Старші ж Model S і Model X отримають її тільки в ході майбутнього оновлення.

Нещодавно Tesla призупинила виробництво електромобілів Model S і Model X, а потім продовжила період зупинки складальних ліній до перших днів січня. В цей час збиралися переналаштувати обладнання під випуск нових версій електромобілів. Європейським клієнтам компанії повідомили, що замовлені ними Model S і Model X не тільки прибудуть пізніше, але і виявляться дорожчими, пише Electrek.

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Що відомо

У новій версії ПЗ згадується наявність всередині салону камери, спрямованої на водія. В комплектації молодших версій Model Y і Model 3 такі були присутні спочатку, але Tesla лише недавно почала використовувати її можливості для налагодження програмного забезпечення, що має відношення до систем активної допомоги водієві. Камера дозволяє стежити за поведінкою водія, головне її завдання в даному випадку — визначати ступінь втоми і неуважності людини, які можуть становити загрозу для безпеки руху. Поки застосування камери здійснюється в експериментальних цілях, але з часом воно стане постійним.

Ілон Маск вже ділився своїми міркуваннями з приводу іншого використання камери, спрямованої в салон електромобіля. За його словами, вона буде виконувати охоронні функції, коли авто буде пересуватися автоматично без водія. Це вбереже від вандалізму автоматичне таксі, адже Tesla збирається запропонувати автовласникам заробляти за допомогою своїх машин, дозволяючи їм займатися приватними перевезеннями в автоматичному режимі в свою відсутність.

Також камери дозволяють здійснювати біометричну аутентифікацію власника. Це означає, що запустити двигун можна лише після розпізнавання обличчя. Це дозволить зменшити або ж зовсім зупинити крадіжки електромобілів Tesla.