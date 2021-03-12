У нових MacBook виявили серйозну уразливість

Восени компанія Apple випустила свої перші MacBook на базі фірмової однокристальної системи Apple M1. І перші відгуки були досить хорошими. Однак через кілька місяців почали з'являтися відомості про проблеми нової платформи.

Дослідники безпеки виявили першу атаку по побічному каналу браузера без JavaScript. І нові пристрої на базі Apple M1 є уразливими для цієї атаки.

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Детальніше про уразливість

Експерти з Корнельського університету вивчили ефективність відключення або обмеження JavaScript для запобігання або пом'якшення атак.

Під час цього дослідження виявили уразливість, яка працює, навіть якщо виконання скрипта повністю заблоковано в браузері.

Уразливість дає змогу зловмисникам спостерігати за вебактивністю користувача. Більше того, ця вразливість може не тільки може обходити JavaScript, але і ігнорувати технології конфіденційності, такі як VPN або TOR.

Цікаво, що платформи Intel Core, AMD Ryzen та Samsung Exynos теж піддаються атаці. При цьому дослідники кажуть, що саме продукти Apple та Samsung є найбільш уразливі.