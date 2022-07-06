Астрономи відкрили новий тип зоряних систем, чим вони цікаві

Вчені з обсерваторії Стюарда Університету Арізони вивчили дані каталогу міжзоряних хмар та звернули увагу на одну незвичайну особливість. У ході дослідження вони виявили п'ять блакитних плям, що складаються із молодих блакитних зірок. Вони розташовані в скупченні Діви. Вивчивши наявні дані вчені дійшли висновку, що їм вдалося відкрити новий тип зоряної системи.

Особливість таких скупчень у тому, що зірки у них повністю ізольовані від батьківських галактик. Вчені говорять про відкриття нового типу зоряної системи – скупчення гравітаційно зв'язаних зірок, яке не є галактикою.

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Ще одна особливість полягає у тому, що в таких скупченнях було виявлено мало атомарного водню, що є важливим інгредієнтом у процесі зореутворення.

Відсутність великої кількості водню ставить питання щодо того, як саме утворилися молоді зірки в цих скупченнях, особливо враховуючи їхню віддаленість від можливих батьківських галактик. Дослідницька група під керівництвом Майкла Джонса, наукового співробітника Арізонської обсерваторії Стюарда, наголосила на наявності важких металів у плямах.

Це говорить про те, що зоряні системи утворилися з газу, який вийшов з великої галактики, тому що метали утворюються в результаті безлічі повторюваних епізодів зіркоутворення, що можливо тільки у великій галактиці,

– вважає один з авторів дослідження Майкл Джонс.

Куди подівся водень?

Є лише два основних способи виведення газу з галактики: приливне відділення, при якому гравітаційне тяжіння між галактиками відтягує газ від них, і відділення під тиском, коли водень витісняється галактикою, яка потрапляє в скупчення. Астрономи підозрюють, що з часом зірки в плямах поділяться на дрібніші зоряні скупчення і розосередяться.

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До речі, нещодавно космічний телескоп "Габбл" зафіксував незвичне злиття розгалужених галактик на вражаючому фото. Структура CGCG 396-2 утворилася в результаті злиття розгалужених галактик у сузір'ї Оріона на відстані приблизно 520 мільйонів світлових років від нас.

Знімок було отримано за допомогою вдосконаленої оглядової камери ACS (Advanced Camera for Surveys) на борту космічної обсерваторії.