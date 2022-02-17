Скам'янілі рештки давніх варанів підказували науковцям, що ці ящірки зародилися саме в Азії. Вважалося, що родина варанові (Varanidae) походить від вимерлих Varaniformes з Євразії, які жили у пізній крейдовій добі, яка, як відомо, закінчилася масовим вимиранням 65 мільйонів років тому. Але звідки походить рід Varanus (який належить до родини Varanidae) – було невідомо.

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Скам'янілі залишки прадавнього варана, знайдені в Китаї / Фото Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences

Походження варанів

До родини Varanidae належить не один рід. Більшість з них – вимерлі. Й щодо походження роду Varanus (варани) існували суперечки. Науковці не могли дійти консенсусу щодо того, де ж виникли ці ящірки: в Азії, Африці, чи взагалі у Гондвані. Найбільш ранні скам'янілості належать до доби раннього неогену – це приблизно 20 мільйонів років тому. Й ці скам'янілості взагалі знайшли у Північній Америці, де сьогодні варанів не існує. Тому не дивно, що науковці не могли зрозуміти, звідки ж саме походять варани.

На щастя ще у 2008 році на території Китаю були виявлені скам'янілості, що отримали назву Archaeovaranus lii. Давня тварина мала багато спільних рис із сучасними варанами, але водночас – мала й розбіжності. Ймовірно, що це був проміжний вид, який об'єднує сучасних варанів з їхніми пращурами.

Тварина досягнула статевої зрілості у 5 років й померла у 16-річному віці.

Довжина тіла становила близько метра.

Найголовніше те, що ця ящірка жила за епохи раннього еоцену (56 – 47 мільйонів років тому), що заповнює пробіл в історії скам'янілостей варанів. Тому, вважають дослідники, це фактично ставить крапку у питанні походження роду Varanus – вони зародилися на території Азії й потім розселилися світом.