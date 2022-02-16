У штаті Вашингтон (не плутати зі столицею США, яка розташована в окрузі Колумбія) були виявлені скам'янілі залишки плодів. Виявилося, що знахідка належить до роду квіткових рослин Ceratopetalum. Скам'янілості були живими рослинами близько 82 – 80 мільйонів років тому, коли Землю топтали динозаври. Цікавість палеоботанічного артефакту полягає у тому, що раніше вважалося, що Ceratopetalum був поширений у Південній півкулі. Але його знайшли на острові Sucia, неподалік Канади.

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Виявлена скам'яніла рослина / Фото Phys

Детальніше про знахідку

Цікаво те, що рід Ceratopetalum досі має живих представників, які зустрічаються виключно в тропічних лісах Австралії. Дослідники назвали нову рослину Ceratopetalum suciensis на честь острова Sucia, де її знайшли. Ареал сімейства Cunoniaceae (до якого належить Ceratopetalum) обмежений Південною півкулею Землі.

Все сімейство обмежене південною півкулею, так що дивно знаходити цю скам'янілість тут, у Північній півкулі. Ми подумали: "Ого, як це потрапило сюди?",

– розповідає автор дослідження Кеана Танг.

Також Кеана розповідає, що й рід Ceratopetalum, і все сімейство Cunoniacea належать до лінії так званих "палеоарктичних тропічних лісів. Ці рослини, як вважається, виникли на давньому південному континенті Гондвана й розповсюджувалися у напрямку півдня через постійне зниження температури в Антарктиді. Проте "шлях на північ" мав обмежуватися Південною півкулею.

Наразі дослідники не знають, як Ceratopetalum suciensis опинився так далеко на півночі: