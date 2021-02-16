Чутки про iPhone з гнучким дисплеєм періодично з'являються вже не перший рік. Однак свіжі дані показують, що очікувати на вихід такого смартфона найближчим часом не варто.

Компанія Apple вже деякий час працює над своїм першим складним пристроєм. Зараз в мережі з'явилися про нього чергові подробиці.

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Що нового про гнучкий iPhone

Інсайдери кажуть, що чекати новинку найближчим часом точно не варто – компанія не планує випускати девайс раніше в 2023 році.

Також стало відомо, що складаний iPhone отримає OLED-дисплей, який буде підтримувати фірмовий стилус. Ймовірно, мова йде про фірмовий Apple Pencil або його новіші версії.

За чутками, смартфон буде мати форм-фактор жабки (такий, який використали у дизайні Galaxy Z Flip і Motorola Razr).

Нагадаємо, раніше ми писали, що компанія працює над кількома варіантами гнучкого смартфона. Один з варіантів передбачає два окремих дисплеї, як у Microsoft Surface Duo і LG V60 ThinQ, тобто буде використано додатковий аксесуар.