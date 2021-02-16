З'явилися нові цікаві деталі про гнучкий iPhone
Чутки про iPhone з гнучким дисплеєм періодично з'являються вже не перший рік. Однак свіжі дані показують, що очікувати на вихід такого смартфона найближчим часом не варто.
Джерело:Equal Ocean
Компанія Apple вже деякий час працює над своїм першим складним пристроєм. Зараз в мережі з'явилися про нього чергові подробиці.
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Що нового про гнучкий iPhone
Інсайдери кажуть, що чекати новинку найближчим часом точно не варто – компанія не планує випускати девайс раніше в 2023 році.
Також стало відомо, що складаний iPhone отримає OLED-дисплей, який буде підтримувати фірмовий стилус. Ймовірно, мова йде про фірмовий Apple Pencil або його новіші версії.
За чутками, смартфон буде мати форм-фактор жабки (такий, який використали у дизайні Galaxy Z Flip і Motorola Razr).
Нагадаємо, раніше ми писали, що компанія працює над кількома варіантами гнучкого смартфона. Один з варіантів передбачає два окремих дисплеї, як у Microsoft Surface Duo і LG V60 ThinQ, тобто буде використано додатковий аксесуар.
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