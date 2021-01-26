Нові супутники Starlink будуть обладнані лазерним зв'язком з 2022 року, – Ілон Маск

Користувачі соцмережі Twitter виявили, що десять супутників Starlink, запущених 25 січня 2021 року в рамках місії Transporter-1 Rideshare, оснащені системою лазерного міжспутникового зв'язку.

Джерело: Twitter

Ілон Маск підтвердив припущення користувачів. Засновник SpaceX пояснив, що це прототипи нових супутників Starlink v0.9 з системою лазерного зв'язку. SpaceX виводить їх на полярну орбіту для тестування міжспутникового зв'язку.

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Також Маск пояснив, що з наступного року всі нові супутники Starlink будуть обладнані лазерним зв'язком.

Для чого супутникам Starlink система міжсупутникового зв'язку

Ця система дозволяє вирішувати проблему зв'язку у тих районах планети, де на Землі неможливо встановити системи Starlink з підведеною для доступу в інтернет, наприклад, в морях і океанах на великій відстані від берегової лінії.

Угруповання супутників Starlink першого покоління, яке зараз виведене на орбіту, не має на борту системи міжспутникового зв'язку, вони можуть отримувати і передавати інформацію тільки на Землю. SpaceX раніше запустила невелику кількість тестових супутників з прототипами такої системи. У вересні 2020 року SpaceX повідомила про перші тести межспутнікових каналів зв'язку.

Кілька слів про проєкт Starlink

SpaceX з травня 2019 року виводить на орбіту групи міні-супутників в рамках проєкту Starlink. У 2020 році SpaceX планував покрити зв'язком Starlink Північну Америку, що здебільшого вдалося, а до кінця 2021 року – майже всю планету. Зараз у складі цієї системи зв'язку в навколоземному просторі перебуває понад 1000 супутників Starlink.

SpaceX обіцяє, що повноцінна система Starlink буде забезпечувати швидкість до 1 Гбіт/с при затримках від 25 до 35 мілісекунд. Бета-тест Starlink в США коштує 99 доларів в місяць, підключення – 499 доларів. У січні цього року тестер Starlink повідомив про рекорд швидкості завантаження в 190 Мбіт/с.