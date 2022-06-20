Критику оновлених супутників з виступу астронома з університету Мічігану Пета Сейцера, наводить видання SpaceNews. Сейцер розповів про зростання яскравості супутників Starlink під час панельної дискусії на 240 зборах Американського астрономічного товариства.

Не пропустіть За три дні SpaceX успішно запустила й посадила три ракети Falcon 9

Астроном заявив, що раніше супутники VisorSats мали зоряну величину (числова характеристика яскравості об'єкта) рівну 6,5. Дослідник зазначив, що нові супутники Starlink версії 1.5 яскравіші приблизно на половину зоряної величини. При цьому астрономи рекомендують операторам супутників не використовувати апарати з яскравістю зіркової величини більше ніж 7, щоб мінімізувати перешкоди при спостереженнях.

Ми повинні поговорити зі SpaceX і дізнатися про їхні подальші плани,

– зазначив астроном.

Раніше група вчених під керівництвом астронома Пшемека Мроза з Варшавського університету встановила, що супутникове угруповання Starlink може погіршити до 20% знімків за астрономічних спостережень в оптичному та інфрачервоному діапазонах за певних умов.

Нові супутники Starlink 2.0

На початку червня в блозі Everyday Astronaut Ілон Маск поділився деталями щодо оновлених супутників Starlink. Вони стали значно більшими та потужнішими. Так, апарат нового покоління має 7 метрів завдовжки та важить близько 1,25 тонни – для порівняння, маса супутника першого покоління майже вп'ятеро менша, близько 260 кілограмів.

Поява супутників другого покоління вказує, що SpaceX робить ставку на надважку ракету-носій Starship, яка досі перебуває на стадії розробки, а її введення в експлуатацію вже неодноразово переносилося.

Читайте на сайті Ілон Маск розповів коли гігантська ракета Starship відправиться у космос

Робота низькоорбітального супутникового провайдера турбує не лише астрономів: навіть деякі співробітники NASA цього року направили до FAA листа, в якому висловили стурбованість ймовірністю зіткнення супутників Starlink 2.0 з іншими орбітальними апаратами.

До речі, нещодавно про необхідність розробити стратегію ліквідації супутників Starlink заявили і китайські вчені. Над завданням працюють дослідники, пов'язані з оборонною промисловістю країни. Вони вивчають способи виведення з ладу або навіть повного знищення супутників, якщо вони коли-небудь стануть загрозою національній безпеці Китаю.