Справжні друзі: Польща передала Україні 5 тисяч станцій Starlink

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров провів спільний брифінг з польським колегою Янушем Цешинським. На заході Федоров зокрема розповів про те, як Польща допомогла Україні з отриманням чергової партії терміналів Starlink.

Раніше 24 канал вже розповідав про те, що в Україні працює найбільша кількість станцій Starlink у Європі. Точна кількість станцій невідома, але приблизно їх працює 12 тисяч. Зараз же Україна отримала чергову партію терміналів Starlink, яка складає 5000 систем – їх передала Польща.

Не пропустіть Бойове поранення: Федоров показав на відео Starlink, який потрапив під ворожий обстріл

Дуже дякую державному секретарю з цифровізації Польщі Янушу Цешинські за такий важливий крок,

– зазначив Михайло Федоров.

До речі, після брифінгу відбулася інтерактивна презентація Starlink де можна було протестувати, як швидко працює супутниковий інтернет від Ілона Маска.

Українці протестували роботу Starlink на ходу

Нагадаємо, що раніше фахівці Мінцифри протестували роботу стаціонарних систем Starlink на швидкості 130 кілометрів на годину попри те, що вони не призначені для роботи на ходу (про що наголошує SpaceX). Для того, щоб покращити стабільність роботи Starlink довелося дещо модифікувати основу для встановлення антени – використали звичайну автомобільну шину.

На практиці виявилося, що стабільності роботи супутникового обладнання на ходу виявилося достатньо для комфортного перегляду відео на YouTube та роботи в інтернеті. Отримані результати навіть передали у SpaceX для детального аналізу та подальших досліджень.

Читайте на сайті Після успіху в Україні Starlink отримала мільйонний контракт від військових США

А ви чули, що українці "скинулися" на власний супутник ICEYE. І не на абиякий, а сучасний сателіт, що працює в мікрохвильовому діапазоні на базі технології SAR. Детальніше про ми розповідали в окремому матеріалі. Крім того, ми запитали у головного редактора Defense Express Олега Каткова, наскільки новий супутник допоможе Україні у війні проти росії.

Як "супутник Притули" ICEYE вплине на хід війни: дивіться відео