Отож HMD Global показала шість нових смартфонів – Nokia X20, Nokia X10, Nokia G20, Nokia G10, Nokia C20 і Nokia C10, – об'єднаних у три лінійки.

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Нові смартфони та серії Nokia

Серія X : Nokia X20 і Nokia X10 — смартфони з покращеною якістю збірки, оптикою ZEISS, трьома роками гарантії від виробника та на 100% біорозкладним чохлом у комплекті.

: Nokia X20 і Nokia X10 — смартфони з покращеною якістю збірки, оптикою ZEISS, трьома роками гарантії від виробника та на 100% біорозкладним чохлом у комплекті. Серія G : Nokia G20 і Nokia G10 — бюджетна лінійка з сучасними функціями й найдовшим часом роботи від акумулятора серед інших телефонів бренду.

: Nokia G20 і Nokia G10 — бюджетна лінійка з сучасними функціями й найдовшим часом роботи від акумулятора серед інших телефонів бренду. Серія C: Nokia C20 і Nokia C10 — прості смартфони з усіма необхідними можливостями, Android 11 (версія Go) з коробки, і доступним цінником.

Усі анонсовані моделі – топові Nokia X, Nokia G середньої цінової категорії та доступні Nokia C – стали продовженням попередніх лінійок смартфонів.

Серія G: смартфони Nokia G20 і Nokia G10

У Серія G виробник обіцяє ідеальний баланс. Зазначається, що ці смартфони мають усі потрібні в щоденному використанні функції та технології, залишаючись доступними. Обидва апарати в лінійці G мають серйозний час роботи від акумулятора, який є найдовшим серед смартфонів бренду – 3 дні.

Щодо ОС Android, то й тут споживачі отримають 3 роки щомісячних оновлень безпеки для максимального захисту даних, а також 2 роки апдейтів ПЗ. Обидва смартфони отримали функції розпізнавання обличчя й розблокування сенсором відбитку пальця на кнопці живлення для додаткового захисту, а ще екран з діагоналлю 6.5 дюймів, краплеподібний виріз для селфі-камери та режим підвищеної яскравості екрана.

Nokia G20 – зі слів виробника, це портативна творча студія, що вміщується на долоні, завдяки основній камері на 48 МП, акумулятору 5050 мАг та просторовому звуку OZO.

Nokia G10 отримав потрійну основну камеру з інтелектуальними режимами зйомки, що дадуть змогу зафіксувати важливі події, навіть якщо вони відбуваються в умовах недостатньої освітленості.



Смартфони Nokia G10 та G20 / Фото HMD Global

Серія X: смартфони Nokia X20 і Nokia X10

Чільне місце у новому модельному ряді посідають Nokia X20 і Nokia X10. Їхні характеристики та перелік функцій виходять за межі середньої цінової категорії, але за ціною вони значно доступніші за флагмани. Обидва побудовані на найновішій мобільній платформі Qualcomm Snapdragon 480 5G, що забезпечує гідну швидкодію пристрою і доступ до 5G-зв’язку в усіх країнах, де він працює. До речі, користувачі отримають 3 роки оновлень безпеки і ОС, що подовжить цикл життя смартфона.

Обидва пристрої працюють на чистій ОС Android One з передвстановленою ОС Android 11. Користувачі цих двох смартфонів отримають декілька режимів зйомки з оптикою ZEISS та функції на базі штучного інтелекту. Також моделі мають широкоформатний екран з діагоналлю 6.67 дюймів, роздільну здатність Full HD+ і маленький виріз-цятку для селфі-камери.

Разом з Nokia X20 і Nokia X10 додається 3 роки гарантії, а також на 100% біорозкладний захисний чохол, який не зашкодить довкіллю, коли прийде час його змінити.



Nokia X20 та X10 отримали сучасну 5G платформу / Фото HMD Global

Також HMD прибрала з комплектації зарядний пристрій і навушники, мотивуючи такий крок тим, що зарядні пристрої для мобільних телефонів склали 12 тисяч тонн електронного брухту у ЄС. Натомість компанія пропонує придбати ці аксесуари на своєму вебсайті Nokia.com, а отримані з їх реалізації гроші обіцяють пожертвувати CLEAR RIVERS – благодійній організації, що займається очищенням міжнародних водних шляхів від пластикових відходів.

Nokia X20 оснащений фронтальною камерою на 32 МП і основною квадрокамерою на 64 МП. Функція Dual Slight дає змогу ввімкнути обидві камери одночасно, щоб знімати в режимі Bothie і показувати історію з обох сторін. Також можна буде використати декілька готових шаблонів водяних знаків.

Nokia X10 стане чудовим вибором для тих, хто хоче придбати апарат із хорошими можливостями за доступною ціною. У ньому встановлено квадрокамеру на 48 МП з кінематографічним режимом зйомки, а також пакет професійних інструментів для редагування та створення стильного і яскравого контенту.

Серія C: смартфони Nokia C20 і Nokia C10

Серія C охоплює доступні апарати. Найновіші пристрої цієї категорії отримали необхідні функції, екран діагоналлю 6.5 дюймів із роздільною здатністю HD+, а також демократичною ціною. До того ж вони працюють під управлінням Android 11 (версія Go), що, як стверджує виробник, дозволяє підвищити їх швидкодію на 20%. Крім того, смартфони цієї серії отримають квартальні оновлення безпеки протягом 2 років.

Nokia C20 з цікавого, відзначилася наявністю фронтального і тильного LED-спалахів, які дозволять зафіксувати на фото об'єкти й події навіть при умовах недостатньої освітленості.



Смартфон Nokia C20 / Фото HMD Global

Nokia C10 вирізняється тим, що це найдоступніший пристрій у новому портфоліо компанії. Виробник обіцяє високу якість збірки та вишуканий скандинавський дизайн. Також модель вирізняється ергономічним корпусом із нековзким покриттям.

Lite Earbuds – TWS навушники від Nokia

Навушники Nokia Lite Earbuds отримали функцію керування жестами для перемикання музики, керування голосовим асистентом та дзвінками. Виробник обіцяє, що заряду футляра вистачить на шість підзарядок. У підсумку користувач отримає 36 годин прослуховування музики.



Бездротові навушники Nokia Lite Earbuds / Фото HMD Global

Ціни смартфонів

Одразу варто зазначити, що смартфони Nokia X20, Nokia X10 та Nokia C10 наразі не очікуються в Україні. Стосується це і навушників Nokia Lite Earbuds.