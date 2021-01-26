Нові смарт-годинники зможуть вимірювати рівень цукру в крові

Нове покоління смарт-годинників від Apple та Samsung отримають корисну функцію для моніторингу стану здоров'я. Мова йде про можливість вимірювання рівня цукру в крові.
Джерело: ETNews
Вимірювання рівня цукру в крові є критично важливим показником для людей з діабетом. Також регулярне вимірювання цього показника допоможе виявити ранні стадії діабету.
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Зазвичай цей аналіз проводять через проколювання пальця пацієнта, а спеціальний пристрій визначає кількість глюкози в зразку крові.
Однак, у смарт-годинниках буде використовуватися оптичний сенсор, який не потребує інвазивної процедури.
До речі, раніше компанія Samsung вже публікувала результати дослідження технології неінвазивного вимірювання рівня глюкози в крові. Тож така технологія повинна дебютувати в Galaxy Watch 4 (або Galaxy Watch Active 3).
За чутками, Apple планує реалізувати подібну можливість в Apple Watch Series 7. Компанія вже запатентувала відповідні технології і в зараз тестує надійність і стабільність функції перед комерційним запуском.