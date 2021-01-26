Нове покоління смарт-годинників від Apple та Samsung отримають корисну функцію для моніторингу стану здоров'я. Мова йде про можливість вимірювання рівня цукру в крові.

Джерело: ETNews

Вимірювання рівня цукру в крові є критично важливим показником для людей з діабетом. Також регулярне вимірювання цього показника допоможе виявити ранні стадії діабету.

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Як працюватиме технологія

Зазвичай цей аналіз проводять через проколювання пальця пацієнта, а спеціальний пристрій визначає кількість глюкози в зразку крові.

Однак, у смарт-годинниках буде використовуватися оптичний сенсор, який не потребує інвазивної процедури.

До речі, раніше компанія Samsung вже публікувала результати дослідження технології неінвазивного вимірювання рівня глюкози в крові. Тож така технологія повинна дебютувати в Galaxy Watch 4 (або Galaxy Watch Active 3).

За чутками, Apple планує реалізувати подібну можливість в Apple Watch Series 7. Компанія вже запатентувала відповідні технології і в зараз тестує надійність і стабільність функції перед комерційним запуском.