Нові санкції вдарили по виробництву російських процесорів "Байкал": якими будуть наслідки

Велика Британія розширила санкції щодо Росії та включила до них компанії МЦСТ та "Байкал Електронікс", які розробляють процесори "Ельбрус" та "Байкал". Про те, що їм заборонили – далі.

Річ у тім, що вони використовують архітектуру британської компанії ARM. А нові санкції передбачають не лише заморожування зарубіжних активів МЦСТ та "Байкал Електронікс", а й обмеження на використання ними технологій, зокрема й архітектури ARM. Це повинно зупинити випуск нових процесорів.

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Деталі нових санкцій

Як повідомляє джерело, "Байкал Електронікс" володіє проєктними та виробничими ліцензіями на всі процесори аж до Baikal S (16 нанометрів).

Однак на нові процесори Baikal M2, Baikal L, Baikal S2, які зараз у розробці, компанія має тільки проєктні ліцензії.

Це означає, що виробник має право лише проводити лише розробку й тестування нових процесорів в рамках заводу, але не має права на масове їх виготовлення для подальшого продажу споживачам.

Без виробничих ліцензій з "Байкал Електронікс" не погодиться працювати жоден великий закордонний виробник мікросхем – UMC, Global Foundries або TSMC. А саме остання й виготовляє процесори "Байкал" на своїх заводах.

Що цікаво і насправді зовсім не дивно для "високої культури" окупантів, співрозмовник "Коммерсант" допускає, що Росія може шукати фабрику, яка піде на порушення патентного права ARM.

Виходів небагато: або шукати фабрику, яка піде на порушення патентного права ARM, або переносити свої розробки на відкриті процесорні архітектури, наприклад RISK V, MIPS, VLIW. Але це зажадає перепроєктування всього процесора, що займе два-три роки та до 1 мільярда рублів,

– каже джерело пропагандистського видання.

Росія покладає великі надії на ці процесори, плануючи своє імпортозаміщення. "Байкал Електронікс" планувала випустити перші інженерні зразки процесора Baikal-L (12 нанометрів, архітектура ARMv9) для планшетів та ноутбуків до 2023 року, а до 2025 року – перші партії Baikal-S2 (6 нанометрів, ARMv9) для хмарних обчислень у дата-центрах. Тепер і цим планам доведеться шукати альтернативу, якщо тільки Росія не піде на порушення патентного законодавства.

До речі, архітектура ARM лежить в основі й інших російських процесорів під назвою "Скіф". Вони виготовлені за застарілим 28-нанометровим технологічним процесом, який був актуальним на початку 2010 років. На цих чипах, як повідомлялося, повинна була працювати наступна версія смартфона AYYA. Раніше ми писали, що ганебний провал першої версії – AYYA T1 – не зупинив виробника, компанію "Смартекосистема", від випуску наступної версії цього непотребу. Однак тепер, імовірно, безглузді мрії про російські смартфони доведеться відкласти у дуже глибоку шухляду.