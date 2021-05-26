Нові акумулятори з алюмінію й графену заряджаються у 60 разів швидше від літійіонних

Австралійська компанія Graphene Manufacturing Group (GMG) з Брісбена створила акумулятори, які за багатьма параметрами виглядають набагато краще ніж сучасні літієві батареї. Це прорив, кажуть розробники і обіцяють через рік почати масове виробництво новинки.

Переваги нових акумуляторів

Нові акумулятори з алюмінію й графену дешевші, не використовують рідкоземельних металів, не горять, витримують колосальні струми й широкий діапазон робочих температур. Подібні батарейки можуть підштовхнути далеко вперед розвиток електричного транспорту.

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Що стосується саме електромобілів алюмінієво-іонні графенові акумулятори компанія GMG обіцяє почати випустити щонайменше у 2024 році, тоді як з наступного року вона запустить у виробництво акумулятори для інших потреб.

Чому акумулятори для електромобілів з'являться пізніше

У компанії заявляють, що для випуску алюмінієво-іонних графенових акумуляторів для електромобілів необхідно створити елементи у стандартних формфакторах і зі стандартними електричними характеристиками, зокрема – з такою ж напругою, як у літійіонних батареї.

Поки ж компанія має намір випускати революційні елементи у власному формфакторі, який оптимізований під фірмову технологію. Це не стане проблемою для випуску цілого спектра продукції на "алюмінієвих" батареях, тільки б компанія стримала свою обіцянку.

Особливості роботи алюмінієво-іонних батарей

Катод алюмінієво-іонної графенової батареї являє собою кілька шарів перфорованого графену з порами приблизно 2,3 нм. У пори укладені атоми алюмінію, що робить матеріал досить щільним з точки зору можливості запасати енергію та здатним пропускати набагато більші струми, ніж літійіонні батареї. Також слід враховувати, що кожен іон алюмінію у процесі заряду обмінюється на катоді на три електрони, тоді як іон літію обмінюється тільки на один електрон.



Структура нових батарей австралійських інженерів / Фото Graphene Manufacturing Group

Заявлені розробниками характеристики алюмінієво-іонних графенових акумуляторів досягають 149 мАг і 5 А/г. За енергоємністю "алюмінієві" батареї на 30-40% гірші від хороших сучасних літієвих батарей, але у три рази кращі від кращих лабораторних зразків алюмінієво-іонних акумуляторів, які колись були розроблені у Стенфордському університеті. Австралійські акумулятори у нинішньому вигляді обіцяють питому енергоємність до 160 Втгод/кг і потужність до 7000 Вт/кг.

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Завдяки здатності витримувати великі струми розробники називають свої батареї ледь не суперконденсаторами. Елемент у вигляді монети заряджається за кілька секунд на відміну від літієвих аналогів. З цих елементів, до речі, компанія GMG розраховує почати комерційне виробництво алюмінійіонних акумуляторів у кінці 2021 року або на початку наступного.