Нові правила начебто повинні забезпечити й зберегти лідерські позиції США на ринку. Міністерство торгівлі поки не публікує список технологій, якими дозволить ділитися з такими компаніями, як Huawei.

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Що відомо

Алан Естевес, заступник міністра торгівлі з питань промисловості та безпеки, каже: "Американські зацікавлені сторони повинні брати повноцінну участь у міжнародних організаціях зі стандартизації, особливо там, де встановлені ними критичні, але іноді невидимі стандарти мають важливі наслідки для національної безпеки, а також комерційні наслідки". Але щоб цим американським фірмам не доводилося подавати заявку на отримання ліцензії щоразу, коли вони є частиною організації, яка встановлює глобальні технологічні стандарти, Міністерство торгівлі послаблює обмеження щодо обміну технологіями з такими фірмами, як Huawei, які внесені до чорного списку.

США не хочуть втрачати своєї провідної ролі в галузі технологій, і один зі способів переконатися, що цього не станеться, — дозволити фірмам обмежений доступ до необхідних американських технологій.

Естевес додає, що нове правило дозволить США зайняти лідируючі позиції. Для таких компаній, як Huawei, це ослаблення обмежень.