Нові подробиці про розумний годинник Google Pixel Watch з'явилися в мережі

На конференції Google I/O компанія представила перше покоління розумних годинників, яких від неї чекали кілька років. Інформації про них тоді дали мало, однак інсайдери розкрили деякі деталі.

Коротко нагадаємо про те, що вже було відомо: пристрій отримав круглий екран і мінімалістичний дизайн, який співпадає з ранніми чутками та зливами. Зовні годинник нагадує гальку – за рахунок куполоподібного скла, плавно переходить у металевий корпус. Серед функцій заявлено підтримку LTE і NFC з можливістю безконтактної оплати покупок. Про ціну нічого не кажуть, однак вийти новинка повинна восени разом з новими смартфонами.

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Деякі характеристики

Як тепер стало відомо, Pixel Watch отримають старий процесор SoC Exynos 9110 від Samsung, який вийшов в 2018 році. Виготовляють його за 10-нанометровим техпроцесом, що сьогодні можна назвати не найбільш актуальним рішенням, оскільки існують сучасніші варіанти 7- та 5-нанометрового техпроцесу. Чому Google не взяла у Samsung сучасний Exynos W920, неясно.

від Samsung, який вийшов в 2018 році. Виготовляють його за 10-нанометровим техпроцесом, що сьогодні можна назвати не найбільш актуальним рішенням, оскільки існують сучасніші варіанти 7- та 5-нанометрового техпроцесу. Чому Google не взяла у Samsung сучасний Exynos W920, неясно. При цьому у годинника буде спеціальний співпроцесор на ядрі Cortex-M33, розроблений NXP. Він візьме на себе частину завдань основної платформи з метою збільшити автономність пристрою.

Ємність акумулятора складе всього 300 міліампер-годин , що приблизно на 20 відсотків менше, ніж у годинника від компанії Samsung.

, що приблизно на 20 відсотків менше, ніж у годинника від компанії Samsung. Зате майбутній новинці пощастило з пам'яттю. Оперативної обіцяють 1,5 гігабайта , що можна порівняти з актуальними Samsung Galaxy Watch4, а постійної – 32 гігабайти . Тому можна буде зберігати, наприклад, музику.

, що можна порівняти з актуальними Samsung Galaxy Watch4, а постійної – . Тому можна буде зберігати, наприклад, музику. Виробляти годинник буде компанія Compal, яка випускала багато Apple Watch і в цілому є одним з найбільших виробників різної електроніки.

Годинник Google Pixel Watch на комп'ютерних рендерах / Фото Google

Імовірно, обираючи застарілий на цілих чотири роки процесор, що у світі технологій є величезним терміном, компанія робить ставку на оптимізацію. Годинник, як припускають, працюватиме з фірмовою операційною системою Wear OS 3.1, розробленою спеціально для розумних годинників. Якщо найсучасніша її версія здатна плавно й без збоїв працювати на старих чипах та споживати прийнятну кількість енергії, не змушуючи бігти до зарядного пристрою кілька разів на день, то вибір Exynos 9110 може позитивно вплинути на ціну ґаджета, зробивши його дешевшим для споживача.