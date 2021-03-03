Нові можливості в Chrome 89: Google випустила оновлення для свого браузера

Google почала розгортання браузера Chrome 89 для Android, macOS, Windows і Linux. Нова версія оглядача отримала поліпшення, які стосуються як функціональності, так і інтерфейсу. Користувачам тепер доступні такі можливості, як список для читання, пошук по вкладках і багато іншого.

Серед нововведень найпомітнішим є новий інтерфейс для роботи з обліковими записами. Оновлений дизайн доступний як у випадаючому меню, що з'являється при натисканні на аватар користувача, так і при першому налаштуванні браузера або додаванні нового користувача. Новий інтерфейс доступний тільки тим, хто використовує Chrome на комп'ютері.

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Інші оновлення



Новий інтерфейс для роботи з обліковими записами користувачів / Фото Google

Крім того, в Chrome 89 з'явився список для читання, доступ до якого відкривається після натискання на іконку у вигляді зірочки в адресному рядку. Випадаюче меню тепер пропонуватиме не тільки створити закладку, але і додати відкритий сайт у список для читання. Він розбитий на два розділи: "прочитані" і "непрочитані". З цього ж списку можна буде видалити сторінки, в зберіганні яких вже немає потреби, а також відзначити елементи списку як прочитані.



Chrome отримав нову функцію списків для читання / Фото Google

Також користувачам Chrome згодом стане доступна функція пошуку по вкладках. Для її виклику можна скористатися новим значком у правому верхньому куті браузера. Після введення ключового слова для пошуку, випадаючий список, що містить до п'яти об'єктів, буде відображати результати.



Функція пошуку по вкладках / Фото Google

Серед інших нововведень варто зазначити й зміни у запитах на показ повідомлень від сайтів – вони стали не такими нав'язливими. З'явилися нові API, які дозволяють браузеру безпосередньо взаємодіяти з таким обладнанням, як 3D-принтери та багато іншого. А у Chrome для Android з'явилася функція Web NFC, що дозволяє сайтам зчитувати й записувати NFC-теги.