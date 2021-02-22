Нові матеріали для виготовлення катодів підвищать швидкість зарядки акумуляторів у три рази

Розробки у галузі матеріалознавства стимулюються не лише виробниками акумуляторів. У Японії активну позицію з цього питання зайняли виробники цементу. Вони пропонують матеріали для катодів, що дозволяють скоротити час зарядки акумулятора у три або чотири рази, при цьому виключаючи використання кобальту й нікелю.

Компанія Taiheiyo Cement запропонувала матеріал для виготовлення катодів, частинки якого мають діаметр не більше 100 нанометрів, іонів літію вільніше переміщатися в катоді. Новий матеріал дозволяє не лише скоротити час зарядки акумуляторів, але й продовжити їх термін служби у три рази.

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Плани на виробництво нового матеріалу

Японський виробник має намір вкласти 9,4 мільйона доларів в організацію виробництва нового матеріалу, щорічно підприємство зможе випускати до 100 тонн продукції. До 2025 року обсяги виробництва будуть збільшені у десять разів, що дозволить налагодити серійний випуск акумуляторів. Виручка від даного виду діяльності досягне, за прогнозами японського виробника цементу, десятків мільйонів доларів щорічно.

Що це дасть галузі виробництва акумуляторів

Катоди нового типу дозволять відмовитися від використання кобальту і нікелю. Останні не лише неухильно дорожчають, але й підвищують пожежонебезпеку акумуляторів. Існують і етичні проблеми: приблизно 70% світових запасів кобальту зосереджені у районі Конго, де не вщухають військові конфлікти, а при видобутку мінералу використовується дитяча праця. Через пандемії будівельна галузь Японії переживає не найкращі часи, тому виробники цементу намагаються знайти нове застосування своїм компетенцій.