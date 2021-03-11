E Ink показала нові кольорові дисплеї на електронних чорнилах: більше кольорів, швидша анімація

Компанія E Ink розповіла про нові кольорові дисплеї Kaleido Plus на електронних чорнилах і розкрила деякі переваги нового покоління кольорових екранів. Першим пристроєм, який працюватиме з технологією буде Onyx Boox Nova3, яку представили кількома днями раніше.

Кольорові екрани Kaleido і продукти на їх основі виявилися кращими, ніж попередні реалізації кольору за допомогою електронного чорнила і, як з'ясувалося, простір для майбутніх покращень ще залишився. Компанія E ink обіцяє ще яскравіші кольори та збільшену швидкість оновлення екрану з Kaleido Plus.

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Характеристики нових екранів

Нова технологія забезпечить кращий досвід використання кольорових цифрових маркерів при роботі з документами на екранах Kaleido Plus і створення кольорових малюнків. Компанія розраховує на випуск партнерами кольорових електронних блокнотів для роботи та навчання.

Основних відмінностей Kaleido Plus від Kaleido три:

По-перше, масив кольорових світлофільтрів Color Filter Array, які й забезпечують появу кольору, розташували ближче до мікрокапсул з електронними чорнилами.

По-друге, змінили структуру фронтального підсвічування, яка дозволяє читати в темряві та при слабкому освітленні.

По-третє, змінена система обробки зображень.

Це дало яскравіші кольори як при читанні в прямих сонячних променях, так і при включенні підсвічування. В останньому випадку, стверджують в E Ink, передача кольору стала кращою втричі.

Нарешті, нові кольорові екрани можна випускати з більшою діагоналлю, ніж попереднє покоління. Так, якщо рідери з екранами Kaleido були не більше 6 дюймів, то екрани Kaleido Plus можуть бути 7,8-дюймовими, а прискорена обробка зображення привнесе в більш плавну анімацію і можливість перегляду кольорового відео. В цілому кількість кольорів, які пристрої здатні демонструвати, не змінилася і досягає 4096 відтінків при 16 градаціях рівня сірого, але яскравість кольорів стала дещо кращою.

Onyx Boox Nova3

Найближчим часом почнуться продажі першого пристрою на оновленій технології – електронної книги Onyx Boox Nova3 Color, що використовує апаратну платформу Qualcomm і операційну систему Android 10. Новинка обладнана максимально можливим для Kaleido Plus кольоровим 7,8-дюймовим дисплеєм.



Onyx Boox Nova3 Color / Фото Onyx

Взаємодіяти з екраном можна за допомогою пера Wacom, що забезпечує розпізнавання до 4096 рівнів сили натискання. Користувачі, наприклад, зможуть робити нотатки та начерки.

Пристрій обладнаний підсвічуванням на основі 17 світлодіодів. Передбачені Bluetooth 5.0 і Wi-Fi. В комплекті восьмиядерний процесор Snapdragon 636, що функціонує з 3 гігабайтами оперативної пам'яті. Вбудований накопичувач розрахований на зберігання 32 гігабайтів інформації.



Onyx Boox Nova3 Color / Фото Onyx

За живлення відповідає батарея ємністю 3150 мА·год з підтримкою швидкої підзарядки Quick Charge 4.0 через симетричний роз'єм USB Type-C. Згадані динаміки та мікрофон.

Ціна

Придбати Onyx Boox Nova3 Color можна буде за орієнтовною ціною 419 доларів США – трохи менше, ніж 11 700 гривень.



Onyx Boox Nova3 Color / Фото Onyx