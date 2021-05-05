Нижче ви знайдете ігри різних жанрів, але об'єднує їх одне – бажання розробників в черговий раз вас здивувати. Ми підготували найцікавіші новинки травня для ваших Android-смартфонів.

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Battle Seven Kingdoms: Kingdom Wars 2

Battle Seven Kingdoms: Kingdom Wars 2 – нова стратегія. У ній ви зустрінете знайомий 2D-стиль з бічною прокруткою. Це відрізняє її від ігор з видом зверху вниз, який і зустрічається у більшості стратегій.

Battle Seven Kingdoms: Kingdom Wars 2 – дивіться відео

Вам потрібно створити армію для боротьби з ворогом. Тут є сюжетний режим, прив'язаний до сценарію та нескінченний режим для довгих забігів. У грі продумано чималу кількість варіантів повороту сюжету та безліч секретів на кожному з рівнів.

Завантажити гру можна тут.

Biphase

Biphase, на перший погляд, звичайний платформер. Однак він зовсім не такий простий і тут є чимало місць, де треба дійсно "увімкнути мозок".

Biphase – платформер для Android: дивіться відео

Гравець повинен стрибати з одного блоку на інший оминаючи перешкоди, щоб пройти рівні. Присутня цікава механіка інверсії кольорів рівнів, щоб відкривати нові перешкоди та шляхи для проходження. На більш пізніх етапах грати дійсно складно. Нехай Biphase і коротка, але в неї можна грати абсолютно безкоштовно, без реклами і внутрішньоігрових покупок.

Завантажити гру можна за цим посиланням.

Darkfire Heroes

Darkfire Heroes – мобільна рольова гра. RPG може похвалитися колекцією з 75 героїв. Якщо вам подобається цей жанр, варто як мінімум спробувати.

Darkfire Heroes: дивіться відео

Гравцеві належить зібрати команду та розвивати її покращуючи спорядження, перемагаючи поганих хлопців і просуватися далі у грі. Бойова система справді цікава, у порівнянні з іншими іграми цього жанру, і вона додає унікальності цій грі. У Darkfire Heroes є режим арени PvP, клани і багато іншого. Грати в неї можна безкоштовно, а отже, цілком можна спробувати.

Завантажити Darkfire Heroes можна тут.

Disgaea RPG

Disgaea RPG – це безкоштовний мобільний порт із серії Disgaea. Для тих, хто зовсім не знайомий із серією, Disgaea – це щось у стилі стратегічної рольової гри, а її мобільна версія переносить деякі з цих механік на смартфони й планшети.

Disgaea RPG: дивіться відео

Гравцеві потрібно буде збирати персонажів створюючи команду. Тут є цікавий сюжет та чимало інших речей, які залишать вас не байдужими. Гра точно сподобається фанатам Disgaea через свої ностальгічні нотки. Однак гравцям не знайомим з серією оминати гру не варто, адже це справді хороша безкоштовна стратегічна рольова гра.

Завантажити Disgaea RPG можна тут.

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Elona Mobile

Elona Mobile – це рольова гра у жанрі "roguelike". Гра має відкритий світ, та безліч завдань, які чекають на уважних гравців. І звичайно ж тут є нескінченні підземелля для дослідження.

Elona Mobile: дивіться відео

Ви обов'язково оціните чималу кількість завдань та побічних дій, які можна зробити у грі. Ви зможете торгувати, досліджувати підземелля, займатися видобутком або фермерством, готувати та робити інші цікаві речі. Відкритість світу завжди привертає в іграх, а тут її доповнили ще й цікавими завданнями, що теж непогано.

Завантажити Elona Mobile можна тут.

League of Legends: Wild Rift

League of Legends: Wild Rift чи не найгучніший реліз місяця. Єдиний момент – гра доступна не у всіх країнах, але за допомогою VPN грати можна без проблем.

League of Legends: Wild Rift – дивіться відео

Перед нами типовий представник MOBA. У грі команди з п'яти осіб борються з іншими такими ж командами. Тут представлені персонажі й механіка з версії гри для ПК, але у більш зручному для мобільних пристроїв поданні. Є також соціальні елементи, а розблокування додаткових героїв можливе і без грошей. Якщо ви фанат серії, то вам точно сподобається.

Завантажити League of Legends: Wild Rift можна тут.

Pigeon: A Love Story

Pigeon: A Love Story – одна з найцікавіших ігор у нашій підбірці. Тут гравець переймає на себе керування голубом. Вам доведеться літати Лондоном поміж інших голубів, однак у нас є свої завдання, які нам потрібно виконувати.

Pigeon: A Love Story – дивіться відео

Попри свій, здавалося б, простий вигляд гра напрочуд вимоглива, тому для її запуску вам знадобиться сучасний пристрій з високопродуктивним чіпсетом. Крім того, карта завантажується у режимі реального часу, тому для повноцінної роботи вам буде потрібен інтернет. Тут є і автономний режим, але краще все ж використовувати режим онлайн.

Завантажити Pigeon: A Love Story можна за цим посиланням.

Slashy Camp

Slashy Camp – це нескінченний раннер, схожий на такі ігри, як Crossy Road. Гравці подорожують картою, долаючи противників, уникаючи перешкод і ухиляючись від пасток.

Slashy Camp: дивіться відео

Тут є безліч видів зброї, система досвіду для відкриття більшої кількості доповнень і багато іншого. Загалом це доволі цікава гра, не лише для того, щоб швидко вбити час, але й для уважного проходження.

Завантажити Slashy Camp можна тут.

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The Walking Dead: Survivors

Приємно бачити нові ігри з серії "Ходячі мерці". Нехай вони і мають опосередковане відношення до серіалу, але в них часто зустрічаються персонажі, з якими нам довелося попрощатися і за яким ми сумуємо.

The Walking Dead: Survivors – дивіться відео

У грі вам належить побудувати поселення, захищати його від зомбі, змагатися з іншими гравцями, збирати припаси та займатися іншими звичними атрибутами стратегічних ігор. The Walking Dead: Survivors дуже схожа на мобільну гру State of Survival. Тим, кому вона подобалася, сподобається і ця.

Завантажити The Walking Dead: Survivors можна тут.