Vivo готує три флагманських смартфони NEX з гнучким дисплеєм

Китайська компанія Vivo, один з найбільших у світі постачальників смартфонів, готується до виходу на ринок апаратів, оснащених гнучким дисплеєм. Як повідомляють мережеві джерела, Vivo подала заявки на реєстрацію торгових марок NEX Fold, NEX Slide і NEX Roll. Під цими іменами, як очікується, на ринок вийдуть флагманські стільникові апарати.

Що відомо про гнучкі смарфтони Vivo

Наразі інформації не багато, але NEX Fold, наприклад, може отримати форм-фактор книжки. Найімовірніше, гнучкий дисплей у цього пристрою буде складатися всередину корпусу для захисту від пошкоджень під час повсякденного носіння.

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Щодо смартфонів NEX Slide і NEX Roll, то вони, на думку фахівців, будуть обладнані екранами, які згортаються всередину корпусу (назви натякають). Користувачі зможуть витягати цю панель, трансформуючи телефон у невеликий планшетний комп'ютер.



Vivo може показати флагманські гнучкі смартфони / Gizmochina

Коли покажуть нові гнучкі смартфони NEX

Очікується, що Vivo анонсує свій перший смартфон з гнучким дисплеєм в наступному кварталі 2021 року. Швидше за все, це буде модель NEX Fold.

За прогнозами Counterpoint Technology Market Research, у 2021 році поставки смартфонів з гнучким дисплеєм вийдуть на рівень 7,5 мільйона штук. У 2022 році продажі можуть досягти 18,3 мільйона одиниць.