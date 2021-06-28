Що відомо про гнучкі смарфтони Vivo
Наразі інформації не багато, але NEX Fold, наприклад, може отримати форм-фактор книжки. Найімовірніше, гнучкий дисплей у цього пристрою буде складатися всередину корпусу для захисту від пошкоджень під час повсякденного носіння.
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Щодо смартфонів NEX Slide і NEX Roll, то вони, на думку фахівців, будуть обладнані екранами, які згортаються всередину корпусу (назви натякають). Користувачі зможуть витягати цю панель, трансформуючи телефон у невеликий планшетний комп'ютер.
Vivo може показати флагманські гнучкі смартфони / Gizmochina
Коли покажуть нові гнучкі смартфони NEX
Очікується, що Vivo анонсує свій перший смартфон з гнучким дисплеєм в наступному кварталі 2021 року. Швидше за все, це буде модель NEX Fold.