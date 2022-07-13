У NASA пояснили, що космічний телескоп імені Джеймса Вебба зробив ще чотири знімки різних об'єктів "найбільш віддалених куточків космосу".

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Туманність Кіля

Фото нижче демонструє частину туманності Ета Кіля під каталожним номером NGC 3324.



Пилові "гори" в туманності Ета Кіля / Фото NASA / James Webb

Цікавинка про пилові "гори" та туманність Кіля

Потужне випромінювання та вітри масивних молодих зірок випаровують та розсіюють хмари пилу, в яких вони сформувалися. Ці стовпи перебувають у туманності Кіля та відомі як "Таємнича гора". Їхній вигляд обумовлений темним пилом, хоча в основному вони складаються з чистого водню.

Щільність таких пилових стовпів насправді менша, ніж у повітря. Вони схожі на гори через порівняно невелику кількість непрозорого міжзоряного пилу. На фотографії знято область туманності Кіля віддалену від нас на 7500 світлових років. За кілька мільйонів років зірки остаточно переможуть і вся пилова гора буде знищена.

Південне кільце

На наступному зображенні зафіксована туманність Південне кільце (NGC 3132). Цей об'єкт розташований від нас на відстані 2500 світлових років.



Туманність Південне кільце (фото з різних інструментів телескопа) / Фото NASA / James Webb

Туманність розташована у сузір'ї Ліри. Характерною особливістю цієї туманності є газова оболонка навколо центральної зорі. Оболонка складається в основному з атомів водню та гелію, що перебувають в іонізованому стані завдяки ультрафіолетовому випромінюванню центральної зорі. Атоми різних елементів випромінюють світло різних довжин хвиль, причому найчастіше в заборонених лініях.

Квінтет Стефана

Ще одним зафіксованим на фото об'єктом стала група з п'яти галактик під назвою Квінтет Стефана. Це угрупування розташоване у сузір'ї Пегаса. Варто зазначити, що фото зібране з 1000 окремих фрагментів.



Квінтет Стефана / Фото NASA / James Webb

Під час дослідження квінтету космічний телескоп "Спітцер" показав присутність величезної міжгалактичної ударної хвилі (зелена дуга на зображенні), виробленої однією з галактик, яка «падає» на іншу зі швидкістю мільйони кілометрів на годину.

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Екзопланета WASP-96 b

Варто також додати, що "Джеймс Вебб" дослідив екзопланету WASP-96 b, яка розташована від Землі на відстані 1000 світлових років. Знімка планети телескоп не робив, але зафіксував у її атмосфері сліди води та існування хмар. Цікаво, що це найбільш детальна інформація зібрана про екзопланету.