Китайський марсохід надіслав перші мультиспектральні знімки Марса

Китайське національне космічне управління опублікувало низку нових знімків Марса, зроблених марсоходом "Чжужун". Серед них є і перші мультиспектральні знімки, що дозволяють вченим приблизно визначити склад ґрунту і каменів на Червоній планеті.

Китайська місія з дослідження Марсу

"Чжужун" – частина першої китайської марсіанської місії "Тяньвень-1". Ровер був висаджений у рівнині Утопія в травні 2021 року. Спочатку КНР хотіла відпрацювати автоматичну посадку і розгортання на Марсі двох апаратів, а потім приступила до наукової програми.

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Ровер досліджує околиці поблизу посадкової платформи, шукаючи підповерхневі поклади льоду за допомогою георадару, фотографуючи місцевість, досліджуючи склад ґрунту за допомогою спектрометра і мультиспектральної камери, а також збирає дані про погоду.

Мультиспектральні фото Марса

Досі ровер пропрацював половину від розрахункового терміну (90 марсіанських діб) і проїхав поверхнею Марса більше ніж

8 липня 2021 року "Чжужун" надіслав нові знімки, серед яких виявилися перші зображення, зроблені мультиспектральною камерою, яка дає змогу виявити відмінності у складі оголень порід, валунів або реголіту. Зокрема, вчені помітили, що склад пилу, який покриває поверхню Марса, і нижній шар, різняться, а прилегла велика скеля, що потрапила на один зі знімків, може бути вивітреним базальтом.



Мультиспектральний знімок базальтової скелі / Фото CNSA

Крім того, дослідники показали низку нових кольорових знімків місцевості. На них потрапили оголені скелі, а також велика піщана дюна, розміром 40 метрів у довжину, 8 метрів в ширину і висотою 60 сантиметрів.



На фото добре видно марсіанську дюну / Фото CNSA

Також можна помітити розташовану в декількох сотнях метрів від марсохода темну задню захисну кришку десантної системи та білий парашут, які використовувалися при висадці посадкової платформи з ровером на Марс.



У правому верхньому куті видно кришку та парашут / Фото CNSA