Через нові фішингові атаки в Україні хакери отримують доступ до комп'ютерів

Джерело:РНБО
В Україні зафіксували активне зростання фішингових атак. При чому шахраї обирають найбільш актуальні теми, зокрема про вакцинацію від COVID-19. Про це заявили у Національному координаційному центрі кібербезпеки при РНБО.
Загалом така тенденція у світі спостерігається з перших місяців пандемії. Навесні 2020 року у світі щодня реєстрували понад 18 мільйонів фішингових повідомлень, пов’язаних з темою COVID-19.
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Щоправда, вже з середини 2020 року їхня кількість поступово зменшувалась. При цьому фішингові атаки стали більш цілеспрямованими, постійно змінюють тематики: від доступності масок і тестів до розробки вакцин.
До теми День безпечного інтернету: Google дав кілька важливих порад для захистуВажливо! Фейкові домени мали такі імена: moz-gov-ua[.]com, moz-govua[.]com та mozgovua[.]com.
Якщо ви помітили такі фішингові та фейкові сайти, РНБО просить одразу повідомляти Національний координаційний центр кібербезпеки на електронну пошту (report@ncscc.gov.ua).