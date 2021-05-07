Навіщо S.T.A.L.K.E.R. 2 великий відкритий світ: нові подробиці про локацію та зброю

Раніше PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров розповідав, що S.T.A.L.K.E.R. 2 отримає великий відкритий світ: він потрібен з міркувань сюжету. У своєму інтерв'ю виданню GamingBolt Бочаров розкрив додаткові деталі розробки.
Розробники, зазначає Бочаров, завжди хотіли створити великий безшовний світ. В GSC сподіваються, що в S.T.A.L.K.E.R. 2 гравці зможуть насолодитися і сюжетом, і світом, в якому він розгортається.
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Здебільшого S.T.A.L.K.E.R. 2 розповідає нову історію, і вона неможлива без відкритого світу. Гравці повинні відчути масштаби і побачити наслідки своїх дій,
– зазначив Бочаров.
Гравців чекає тривалий сюжет, тому наслідки встигнуть проявитися і їх не важко буде помітити. За словами Бочарова, на гравців чекає велика подорож з власним темпом та наслідками, яка дозволить побачити Зону у всій її оновленій красі.Цікаво. Передбачається, що S.T.A.L.K.E.R. 2 може вийти до кінця 2021 року. Офіційно релізне вікно гри не оголошено.
Нові подробиці про роботу над S.T.A.L.K.E.R. 2
Нещодавно розробники опублікували відповіді на поширені питання від фанатів гри у своїй спільноті в Discort. Тож тепер ми маємо більше інформації про майбутню гру.
- У грі буде більше ніж 30 видів вогнепальної зброї. У кожного з них будуть свої набори модифікацій.
- Частина спорядження з проєкту глядачі могли побачити в недавньому ролику з заходу ID @Xbox.
- В S.T.A.L.K.E.R. 2 точно можна буде відвідати Кордон, радіолокаційну станцію "Дуга", Прип'ять та інші локації.
- Візуальна складова – найважливіша частина занурення у світ S.T.A.L.K.E.R. 2.
- Команда розробників налічує більше як 300 співробітників, які використовують передові технології у ході роботи над грою: захоплення рухів, осіб, фотограмметрія та інші.