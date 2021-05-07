Розробники, зазначає Бочаров, завжди хотіли створити великий безшовний світ. В GSC сподіваються, що в S.T.A.L.K.E.R. 2 гравці зможуть насолодитися і сюжетом, і світом, в якому він розгортається.

Не пропустіть Стало відомо коли вийде S.T.A.L.K.E.R. 2 та термін ексклюзивності Xbox

Здебільшого S.T.A.L.K.E.R. 2 розповідає нову історію, і вона неможлива без відкритого світу. Гравці повинні відчути масштаби і побачити наслідки своїх дій,

– зазначив Бочаров.

Гравців чекає тривалий сюжет, тому наслідки встигнуть проявитися і їх не важко бкуде помітити. За словами Бочарова, на гравців чекає велике подорож з власним темпом на наслідками, яка дозволить побачити Зону у всій її оновленій красі.

Цікаво. Передбачається, що S.T.A.L.K.E.R. 2 може вийти до кінця 2021 року. Офіційно релізне вікно гри не оголошено.

Нові подробиці про роботу над S.T.A.L.K.E.R. 2

Нещодавно розробники опублікували відповіді на поширені питання від фанатів гри у своїй спільноті в Discort. Тож тепер ми маємо більше інформації про майбутню гру.

У грі буде більше ніж 30 видів вогнепальної зброї. У кожного з них будуть свої набори модифікацій.

Частина спорядження з проєкту глядачі могли побачити в недавньому ролику з заходу ID @Xbox.

В S.T.A.L.K.E.R. 2 точно можна буде відвідати Кордон, радіолокаційну станцію "Дуга", Прип'ять та інші локації.

Візуальна складова – найважливіша частина занурення у світ S.T.A.L.K.E.R. 2.

Команда розробників налічує більше як 300 співробітників, які використовують передові технології у ході роботи над грою: захоплення рухів, осіб, фотограмметрія та інші.

Важливо. S.T.A.L.K.E.R. 2 заявлена ​​для ПК, Xbox Series X і Series S. Відповідно до недавньої витоку, гра пробуде консольним ексклюзивом платформ Microsoft три місяці. У тому ж документі сказано, що GSC Game World планувала випустити проєкт в кінці 2021 року.