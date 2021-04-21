Смертельна аварія Tesla: автопілот електромобіля був відключений у момент зіткнення

Офіційне розслідування нещодавнього ДТП, яке забрало життя двох пасажирів Tesla Model S, поки не відповіло на кілька важливих питань: чому ніхто не перебував на місці водія і чи був активований режим допомоги водію (так званий автопілот) у момент фатального зіткнення з деревом? Як стверджує глава Tesla, система Autopilot була точно відключена.

У вихідні в передмісті Г'юстона, штат Техас, автомобіль Tesla Model S на повному ходу врізався в дерево і загорівся. У салоні перебувало двоє чоловіків, але ніхто з них, за твердженням експертів, не сидів у кріслі водія – один був на місці переднього пасажира, другий ззаду. Обидва загинули.

Цікаво Прототип пікапа Cybertruck помітили на будівельному майданчику Tesla в Техасі

Розслідування фатальної аварії Tesla Model S

Слідство ведуть Національне управління безпеки руху на дорогах США і Національна рада з безпеки транспорті.

Після багатогодинної паузи Ілон Маск так прокоментував ситуацію у Твіттері:

Дані логів, отримані на сьогодні, показують, що Autopilot не був активований, і ця машина не отримувала FSD (Full Self-Driving, нове ПЗ автономного управління). Ще ж і надто, стандартному Autopilot потрібна для ввімкнення дорожня розмітка, якої на цій вулиці не було.

Чому версія про вину автопілота вкрай малоймовірна

Річ у тім, що Tesla має низку заходів безпеки, які не дають вмикати режим допомоги водію або відключають його, якщо крісло водія порожнє, або овдій покидає його чи не тримає руки на кермі довше ніж 10 секунд. Також автопілот не дозволяє перевищувати обмеження швидкості. А за попередніми даними, причиною аварії в Техасі стало те, що автомобіль рухався зі значним перевищенням швидкості, не вписався у поворот і вилетів на узбіччя, де й зіткнувся з деревом.

Система Autopilot від Tesla

Telsa продає систему допомоги водію під брендом Autopilot та FSD, однак компанія попереджає, що вони не здатні повністю переймати на себе керування транспортним засобом у всіх ситуаціях, і вимагають, щоб водії ні в якому разі не відволікався від дороги при активованому "автопілоті".

Варто зазначити, що пакет функцій автономного управління Full Self-Driving стане доступний для власників електромобілів Tesla лише у другому кварталі 2021 року. Його можна буде придбати за 100 доларів на місяць. Водії з FSD зможуть доручати машині самостійно перебудовуватися на дорогах, з'їжджати з них та паркуватися.