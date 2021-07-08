Нові британські ракети здатні "спілкуватися" між собою в процесі польоту

Міноборони Великої Британії розробляє нові ракети, здатні до взаємодії між собою. Оборонне відомство виділило на проєкт понад 3 мільйони фунтів стерлінгів.

Проєкт називається Co-operative Strike Weapons Technology Demonstrator (CSWTD). В його рамках створюють ударні системи, де ракети в процесі польоту зможуть передавати одна одній важливу інформацію. Розробка доручена фахівцям лабораторії оборонних технологій (DSTL).

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Що відомо про нові ракети

Першими "розумними" боєприпасами стали в 60-і роки бомби з лазерним наведенням. Тоді їх широко застосовувані ВПС США під час в'єтнамської війни. Однак за минулі півстоліття ефективності цієї зброї вже недостатньо.

В умовах сучасної високотехнологічної війни потрібна зброя, яка може не тільки виконувати команди з центру управління, а й діяти самостійно. Тому відомство й взялося за розробку ракет, які використовують штучний інтелект, щоб діяти за принципом рою.

Відповідно до плану розроблять нову техніку і програмне забезпечення до неї, що забезпечить взаємодію між ракетами і їх використання в реальних бойових сценаріях. Ця програма – лише частина великого розділу оборонного бюджету країни, де на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи виділяється до 6 мільярдів фунтів стерлінгів.

Програма стартувала у квітні 2021 року і розрахована на два роки.