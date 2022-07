30 років без заміни: перші перовскітні сонячні елементи випробували на практиці

Переваги перовскіту вчені помітили вже давно і одразу почали працювати з новим мінералом використовуючи його для будівництва сонячних батарей. Досі головною проблемою цих виробів був короткий термін служби, але вченим вдалося вирішити цю задачу.

Хоча головним матеріалом для сонячних панелей десятиліттями був кремній, останні 15 років перовскіт активно відвойовує у нього позиції. Перовскіт так само ефективний, як і кремній, але дозволяє створювати дешевші, легші та гнучкіші панелі. Проте перовскіти не дуже стабільні і досить недовговічні під час використання у реальних умовах.

Важливий експеримент

Дослідники з Прінстонського університету США нарешті випробували у лабораторних умовах зразок, здатний опрацювати без заміни до 30 років у реальних умовах. У новому дослідженні вчені додали для стабілізації конструкції спеціальний проміжний шар буквально в кілька атомів товщиною між світлопоглинаючим перовскітним шаром, що несе заряд.

Проміжний шар виготовляється з дисульфіду вуглецю, свинцю, йоду та хлору та застосовується для захисту конструкції від швидкого вигоряння.

Хоча подібні рішення вже пропонувалися різними командами раніше, новий склад потенційно дозволяє зберегти працездатність сонячних елементів довше 30 років — перше рішення у своєму класі, що переступило поріг 20 років.



Партія перовскітних елементів у камері прискореного старіння / Фото Center for Energy and the Environment

Коли такі батареї з'являться на ринку

Поки що мовиться лише про експерименти. Дослідники використовували для оцінки "живучості" панелей камеру штучного старіння, в якій елементи піддали впливу сонячного світла та температур від 35 до 110 °C. Екстраполювавши отримані дані, команда зробила висновок, що в стандартних кліматичних умовах нове рішення здатне опрацювати 30 років.

За словами вчених, камера штучного старіння, що використовується в експерименті, дозволить перевіряти стійкість не тільки перовскітних, але і будь-яких інших елементів.