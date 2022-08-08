Археологи розкопали будинок небагатих жителів Помпей: що цікавого там знайшли

Археологи досліджували будинок у Помпеї, де чотири роки тому вони виявили маленьке святилище. Всередині їм вдалося розкопати кілька кімнат, у яких зберігалися керамічний, скляний і бронзовий посуд та інші предмети побуту і залишки меблів, включаючи ліжко, столик, скриню та шафи. Очевидно, у цьому будинку проживали представники не найзабезпеченіших верств населення.

Все почалося з виверження

Виверження Везувію 79 року законсервувало цілі міста, найвідомішим з яких виявилися Помпеї. Розкопки цього міста почалися ще у 1748 році і продовжуються з різною інтенсивністю до сьогодні. За цей час було знайдено сотні будівель, відкрито численні розписи та написи на стінах будинків, а також зроблено сотні тисяч знахідок.

Не пропустіть Археологи відшукали скарби з іспанського галеону, який розбився об риф

Серед відкритих споруд виявилися житлові будинки, що прекрасно збереглися і навіть давньоримська забігайлівка.

Цікаві знахідки

У 2018 році під час робіт у V районі Помпей археологи виявили новий ларарій. Це маленьке домашнє святилище, яке призначалося для відправлення культу домашніх хранителів – пенатів та ларів. Ларарії були майже у всіх помпейських будинках, але водночас сильно відрізнялися один від одного за своєю обробкою.

Виявлене чотири роки тому святилище є розписаною частиною стіни з нішею і вівтарем для жертвоприношень.

Археологи продовжили дослідження цього будинку. Розкопки дозволили відкрити чотири кімнати, де збереглися різноманітні предмети побуту I століття нашої ери. Одна з вивчених кімнат була спальнею, в якій збереглися залишки каркаса ліжка й подушки, текстура тканини якої все ще помітна. За своїм типом знайдене ліжко виявилося ідентичним до того, що було виявлено минулого року в кімнаті рабів.



Розкопки в будинку / Фото Археологічний парк Помпеїв

Поруч із нею знаходилася залишена власниками відкрита дерев'яна скриня, на яку зі стелі впали балки та дошки. Усередині скрині археологи виявили керамічну тарілку з червоної неглазурованої глини (так звана terra sigillata) та масляну лампу із зображенням перетворення Зевса на орла. Також у цій кімнаті знаходився невеликий круглий столик на трьох ніжках, на якому стояла ще одна тарілка, керамічна та скляна чаші. Крім того, керамічні та скляні вироби знаходились і під цим столом.

Іншою дослідженою кімнатою виявилася комора. Вона була єдиним приміщенням із земляною підлогою та невідштукатуреними стінами. У ній дослідники знайшли полицю з амфорою і купу дерев'яних дощок, які, мабуть, призначалися для різних цілей від виготовлення меблів до ремонту приміщень. У невеликому коридорі археологи також виявили залишки двометрової дерев'яної шафи, яка постраждала внаслідок обвалення стелі. Усередині нього було щонайменше п'ять полиць, на яких зберігалися маленькі глеки та амфори, а також скляні тарілки.

Фото археологічних знахідок

Фото: Археологічний парк Помпеїв

Під час дослідження верхніх кімнат вчені виявили поліптих із навощених дощечок, який, мабуть, спочатку зберігався на полиці з іншими керамічними та бронзовими виробами. Крім того, у зламаній великій посудній шафі вони знайшли різні керамічні та скляні судини. Поряд з ними також знаходилися декоровані бронзові вироби, а також курильниця, що відмінно збереглася, розписана різнокольоровими фарбами і прикрашена фігурою людини.

Читайте на сайті Археологи відшукали затоплені домівки зниклої цивілізації Центральної Америки

Директор Археологічного парку Помпей Габріель Цухтрігель зазначив, що розкопаний будинок знаходився не в найпрестижнішому районі міста, де проживали переважно представники нижчого та середнього класу. Так, у дворі дослідженого будинку знаходилося гарно прикрашене сховище для води, але при цьому самі кімнати виглядали дуже скромно, що, мабуть, відбиває брак грошей на їхній декор.