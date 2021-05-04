Сучасні акумуляторні батареї лише протягом першого року використання втрачають до 20 відсотків ємності. Але дослідники з японського інституту науки і технологій придумали революційний матеріал, який дозволяє батареям зберігати до 95 відсотків ємності протягом як мінімум п'яти років.

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У чому секрет

Вченим допоміг новий сполучний матеріал який в рази перевершує можливості тих, які використовуються сьогодні. Річ у тім, що наявні сьогодні на ринку батареї вже через 500 перезарядок можуть втрачати до 40 відсотків ємності саме через характеристики сполучного матеріалу, який у них використовується.

Цей новий матеріал назвали біс-іміно-аценафтехінон-парафенілен (Bis-imino-acenaphthenequinone-Paraphenylene, BP). Його використання дозволяє зберегти 95 відсотків ємності акумулятора навіть після 1700 циклів зарядки.

Вчені впевнені, що їх відкриття здатне сильно вплинути на галузі, які покладаються на акумуляторні батареї, включаючи електромобілі.

Очікується, що співпрацею з японським інститутом науки і технологій зацікавляться виробники смартфонів, яким нова розробка допоможе створити більш витривалі продукти.