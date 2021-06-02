Можливий час заселення Америки людьми змінився – дослідження

Видова експансія Homo Sapiens ведеться з часів його виникнення. Наука доволі точно визначила, коли та скільки разів людина покидала Африку, коли досягнула Китаю, коли оселилася в Австралії. Та ми досі не можемо впевнено сказати коли та як людина потрапила в Америку.

Вчені вважають, що люди потрапили спершу до Північної Америки, перетнувши Берингову протоку приблизно 13 – 23 тисячі років тому. В той час, як вважається, рівень океану був нижчий, а протока була перекрита льодовиком, тому її можна було перейти. Нове дослідження американських та мексиканських вчених зсунуло час заселення Америки до 28 – 33 тисяч років тому.

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Загальноприйнята мапа розселення людини світом / Фото World History Encyclopedia

Що виявили в ході дослідження

Вчені вивчали витоки сільського господарства у мексиканській долині Теуакан. Таким чином дослідники хотіли дізнатися крайній термін заселення печери Кокскатлан, яка знаходиться у південній частині долині.

Вчені за допомогою метода радіовуглецевого датування встановили вік кісток зайця та оленя, які були знайдені в печері. Дослідження показало, що кісткам, які пов'язують з діяльністю людини, від 28 тисяч років до 33 тисяч років.

Неподалік були знайдені кам'яні артефакти, які схожі на стародавні знаряддя праці.

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Печера Кокскатлан / Фото Cambridge.org

Чи означає це, що Америка була заселена близько 30 тисяч років тому

Ні. Інформацію, яку отримали вчені ще будуть перевіряти. Кістки тварин з печери дослідять детальніше на предмет наявності слідів порізів кам'яними знаряддями. Ймовірно, кістки піддадуть повторному аналізу декількома методами датування, щоб підтвердити або спростувати їхній великий вік.

Кам'яні артефакти, які знайшли неподалік печери також піддадуть ретельному аналізу.