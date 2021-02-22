Нове покоління Apple AirPods з'явилося на фото

Вже в цьому році компанія Apple має випустити нове покоління бездротових навушників AirPods. За чутками, девайс отримає новий форм-фактор.

Більше того, в мережі вже з'явилися фото нового покоління AirPods.

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Що відомо про нові AirPods

Раніше були чутки, що нові навушники від Apple будуть схожі на AirPods Pro, але за можливостями будуть більш просунуті.

Як бачимо на фото, дизайн новинок дійсно схожий з AirPods Pro. А це означає, що нова модель буде відноситись до класу внутріканальних навушників, а не вкладишів, як поточні AirPods.

Нове покоління Apple AirPods

Щоправда, джерело каже про “напіввкладиші”, але складно зрозуміти, що він має на увазі. При цьому на фотографії взагалі не видно, щоб у навушників були відповідні амбушюри.

Також джерело каже, що керувати навушниками можна буде не лише постукуванням по наушнику, а також стискаючи ніжки.

Крім того, чутки кажуть про 5 годин автономності нових Apple AirPods.