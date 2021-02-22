Нове покоління Apple AirPods з'явилося на фото

Джерело:52audio
Вже в цьому році компанія Apple має випустити нове покоління бездротових навушників AirPods. За чутками, девайс отримає новий форм-фактор.
Більше того, в мережі вже з'явилися фото нового покоління AirPods.
До теми Apple випустила обмежену серію AirPods Pro: чим цікаві
Раніше були чутки, що нові навушники від Apple будуть схожі на AirPods Pro, але за можливостями будуть більш просунуті.
Як бачимо на фото, дизайн новинок дійсно схожий з AirPods Pro. А це означає, що нова модель буде відноситись до класу внутріканальних навушників, а не вкладишів, як поточні AirPods.
Нове покоління Apple AirPods
Щоправда, джерело каже про “напіввкладиші”, але складно зрозуміти, що він має на увазі. При цьому на фотографії взагалі не видно, щоб у навушників були відповідні амбушюри.
Також джерело каже, що керувати навушниками можна буде не лише постукуванням по наушнику, а також стискаючи ніжки.
Крім того, чутки кажуть про 5 годин автономності нових Apple AirPods.