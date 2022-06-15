Нове браузерне розширення від MacPaw повідомить, якщо ваші дані надсилатимуться до Росії
Українська компанія MacPaw з початку нового російського вторгнення активно розробляє програми для захисту особистих даних на комп'ютері та в мережі. Цього разу вона представила спеціальне розширення для браузерів.
Утиліта розміром менше мегабайта працює не лише в Google Chrome, а й в інших браузерах, побудованих на рушії Chromium. Це Microsoft Edge, Opera, Vivaldi та інші.
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Як це працює
- Основна антишпигунська програма SpyBuster призначена для комп'ютерів Mac і допомагає користувачам захищати свої дані, видаляючи застосунки та блокуючи вебз’єднання, які надсилають дані на сервери, розташовані в Росії та Білорусі, або будь-яким чином пов'язані з ними.
- Розширення SpyBuster для браузерів допоможе користувачам на всіх платформах, які підтримують браузери на основі Chromium, контролювати вебз’єднання та процеси передачі даних, щоб підвищити захист персональної інформації від потрапляння в чужі руки.
SpyBuster попередить про небезпечне з'єднання / Фото MacPaw
- Браузерне розширення SpyBuster показує, куди надсилаються дані користувача під час вебсерфінгу і може точно визначити, який саме сайт встановлює небажані з’єднання.
- Інтерактивна мапа всередині розширення дозволяє користувачам бачити, куди відправляються особисті дані в режимі реального часу для кожної окремої вкладки.
Інтерактивна мапа в SpyBuster показує, куди йде трафік / Фото MacPaw
- У той час як застосунок SpyBuster для Mac має функцію блокування небажаних з’єднань або миттєвого видалення програм, розширення для Google Chrome лише інформує про потенційно небезпечні з’єднання. Однак, у меню "More Info" додані інструкції з блокування сайтів у Google Chrome. Таким чином, аналогічно як і в додатку на Mac, користувач самостійно вирішує довіряти власні дані серверу чи ні.
Розділ "More Info" надає інструкції з блокування сайтів у Google Chrome / Фото MacPaw
Встановити розширення можна з офіційного магазину додатків Google за посиланням.Як зазначають у компанії, 53 відсотки усіх кібератак відбувається з Росії. У першу трійку країн, які від них страждають, входять США, Україна та Велика Британія. Тому SpyBuster – це актуальний превентивний додаток для користувачів з усього світу.