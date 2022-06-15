Утиліта розміром менше мегабайта працює не лише в Google Chrome, а й в інших браузерах, побудованих на рушії Chromium. Це Microsoft Edge, Opera, Vivaldi та інші.

Цікаво Українська компанія MacPaw створила додаток для виявлення російського софту на комп'ютерах

Як це працює

Основна антишпигунська програма SpyBuster призначена для комп'ютерів Mac і допомагає користувачам захищати свої дані, видаляючи застосунки та блокуючи вебз’єднання, які надсилають дані на сервери, розташовані в Росії та Білорусі, або будь-яким чином пов'язані з ними.

Розширення SpyBuster для браузерів допоможе користувачам на всіх платформах, які підтримують браузери на основі Chromium, контролювати вебз’єднання та процеси передачі даних, щоб підвищити захист персональної інформації від потрапляння в чужі руки.



SpyBuster попередить про небезпечне з'єднання / Фото MacPaw

Браузерне розширення SpyBuster показує, куди надсилаються дані користувача під час вебсерфінгу і може точно визначити, який саме сайт встановлює небажані з’єднання.

Інтерактивна мапа всередині розширення дозволяє користувачам бачити, куди відправляються особисті дані в режимі реального часу для кожної окремої вкладки.



Інтерактивна мапа в SpyBuster показує, куди йде трафік / Фото MacPaw

У той час як застосунок SpyBuster для Mac має функцію блокування небажаних з’єднань або миттєвого видалення програм, розширення для Google Chrome лише інформує про потенційно небезпечні з’єднання. Однак, у меню "More Info" додані інструкції з блокування сайтів у Google Chrome. Таким чином, аналогічно як і в додатку на Mac, користувач самостійно вирішує довіряти власні дані серверу чи ні.



Розділ "More Info" надає інструкції з блокування сайтів у Google Chrome / Фото MacPaw

Встановити розширення можна з офіційного магазину додатків Google за посиланням.

Як зазначають у компанії, 53 відсотки усіх кібератак відбувається з Росії. У першу трійку країн, які від них страждають, входять США, Україна та Велика Британія. Тому SpyBuster – це актуальний превентивний додаток для користувачів з усього світу.