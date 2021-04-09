Нова жертва дефіциту чипів: тепер страждають Wi-Fi-роутери, їм загрожує нестача та ріст ціни

Світовий дефіцит чипів зачепив уже чимало виробників. Найбільше постраждав ринок смартфонів. Значний вплив відчула автомобільна промисловість і виробництво ігрових консолей. Дісталось навіть побутовій техніці. І ось тепер, як пише видання Bloomberg, прийшла черга Wi-Fi-роутерів.

Як пише джерело, виробники Wi-Fi роутерів, такі як Zyxel або Adtran, попереджають про збільшення термінів виконання замовлень через глобальну нестачу чипів.

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Яка ситуація

За даними Bloomberg, провайдери широкосмугового доступу при замовленні маршрутизаторів очікують не менше 60 тижнів – вдвічі довше, ніж раніше.

За словами глави Європейського регіонального бізнесу компанії Zyxel Communications Corp Карстена Гевеке, першою причиною такого стану справ є раптова зупинка виробництва маршрутизаторів рік тому, коли через пандемію COVID-19 роботу підприємства простоювали. Після відновлення роботи замовлення посипалися лавиною через те, що безліч людей по всьому світу перейшли на віддалену роботу.

Одночасно з цим вартість доставки зросла – приблизно вдесятеро. Виною тому конкуренція серед експортерів за те, що везти – електроніку, медикаменти або засоби індивідуального захисту.

Другою причиною назвали подорожчання та дефіцит чипсетів. Це впливає на весь ланцюжок виробництва, включаючи такі компоненти як пам'ять і управління живленням.

Проблеми наростають одна за одною, ситуація погіршується. Я спілкуюся з деякими постачальниками чипів, які кажуть, що їх заводи завантажені на 300 відсотків,

– розповідає Гевеке.

Перевантажені виробники чипів, розподіляючи свої потужності, роблять вибір на користь більш прибуткових замовлень. В цьому плані виробникам роутерів важко змагатися з постачальниками смартфонів, комп'ютерів та ігрових консолей.