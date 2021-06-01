Нова Зеландія та Місяць: країна підписала договір "Артеміди"

Нова Зеландія не славиться своїми космічними здобутками. Та тим не менше, країна від початку брала участь у розробці програмного документу договору "Артеміди". Тепер маленька країна підписала договір, торуючи собі шлях до Місяця.

Договір був підписаний 31 травня 2021 року. Про це повідомили на сайті Міністерство бізнесу, інновацій та зайнятості Нової Зеландії. Окрім цього, про підписання історичної угоди сказав глава NASA Білл Нельсон.

Я радий можливості відзначити історичне підписання "Угод Артеміди" з нашими партнерами із Новозеландського космічного агентства,

– сказав адміністратор NASA Білл Нельсон.

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Яку функцію буде виконувати космічна агенція Нової Зеландії, підписавши Угоду

Космічне агентство Нової Зеландії було сформоване у 2016 році. Досвіду роботи в агентства мало, воно поки що навіть не має власного сайту.

У 2021 році агентство почало займатися розробкою новаторської супутникової місії, яка покликана відстежувати рівень викидів метану в атмосферу Землі.

Якщо говорити про обов'язки Нової Зеландії в рамках програми Artemis, то ніякої конкретики немає. Зазначається, що "Уряд Нової Зеландії не намітив конкретних планів з участі в програмі Artemis".

Підписання Угод "Артеміди" сприяє участі в програмі Artemis Нової Зеландії та наших компаній космічного сектору,

– сказав Стюарт Неш, міністр економічного та регіонального розвитку.

Нова Зеландія у космічній галузі відома завдяки одній компанії – Rocket Lab, яка належить Пітеру Беку. Та компанія ще у 2020 році виграла контракт NASA на запуск малого супутника CubeSat до Місяця в рамках програми Artemis.

Тому станом на початок літа 2021 року не до кінця зрозуміло, що молоде космічне агентство Нової Зеландії може запропонувати програмі Artemis.

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Єдиний стартовий майданчик у Новій Зеландії належить Rocket Lab / Фото Spacewatch

Які країни підписали "Угоди Артеміди"

Нова Зеландія стала 11 країною, яка підписала Договір. Окрім неї Угоду ратифікували: