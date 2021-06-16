Якщо існує Нова Зеландія, то де розташована Стара Зеландія

Земна куля всіяна географічними назвами, які утворені від старших назв. Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Новий Орлеан, Новий Південний Уельс та інші. Сюди відноситься і Нова Зеландія. Та якщо є Нова, то де тоді Стара Зеландія?

Насправді ніякої Старої Зеландії не існує. Є острів Зеландія, який належить Данії. Але тихоокеанська країна з островами названа не на його честь. Нова Зеландія отримала назву на честь провінції Зеландія, яка розташована у Нідерландах неподалік міста Антверпен.

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Провінція Зеландія на мапах Google Maps / Скриншот Google Maps

Хто дав назву Новій Зеландії

Дослідник Абель Тасман першим серед європейців побачив береги сучасної Нової Зеландії у грудні 1642 року. Після цього нідерландські картографи назвали ці землі на честь провінції Зеландія.

Зеландію та Нову Зеландію розділяє відстань, яка складає 17 700 кілометрів. На поверхні Землі максимальна відстань, на якій можуть перебувати два об'єкти один від одного складає близько 20 тисяч кілометрів. Тому Нова Зеландія майже максимально віддалена від землі, на честь якої отримала ім'я.

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Які ще подібні назви існують